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18:37, 27 мая 2025

Правозащитники в Ереване исключили угрозу экстрадиции для Марка Серова

Марк Серов. Фото: markessee / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды, а обстоятельства дела Марка Серова дают ему все основания запросить убежище. 

"Кавказский узел" писал, что казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, был задержан на границе Грузии и Армении 10 мая. После этого его отпустили под подписку о невыезде, покинуть Армению он не может. В России Серов находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

В апреле 2023 года у Серова прошел обыск по уголовному делу о вандализме. Поводом для уголовного преследования стало пацифистское граффити в подземном переходе. Живя в Грузии, Серов публично осуждал действия властей России на Украине, волонтерил в украинских организациях и фондах, организовывал акции в Тбилиси.

Из Грузии в Армению Серов с подругой направлялся в туристических целях. После задержания активиста армянские силовики, по его словам, вели себя корректно.

«Меня задержали при пресечении грузино-армянской границы. Я сразу понял, что задержание связано с моим уголовным делом по статье о вандализме, потому что я написал «нет войне» в переходе в Казани, по нему меня объявили меня в розыск. Когда мы с подругой решили посетить Армению, посмотреть страну, я думал, что проблем не будет, как не было проблем в Грузии, но меня задержали. Все было корректно, уважительно, без нарушения прав. Затем меня отпустили, но сейчас я не могу никуда выехать, надо ждать решения армянских властей», - рассказал Марк Серов «Кавказскому узлу».  

По словам активиста, в России его преследовали за политические взгляды. «Я участвовал в митингах, у меня была активная гражданская позиция. Больше 30 суток я провел в спецприемниках за участие в митингах, ко мне домой приходили с обыском якобы за ложные звонки о терактах, но ничего подобного, естественно, не было. Затем возбудили дело, но я уже уехал из России. Переехал в Грузию и сейчас хочу вернуться туда, поскольку там уже мой дом», - сказал он.

Серову помогают местные правозащитные организации и волонтеры. «Армянские правозащитники помогают мне с юридическими вопросами. Говорят, что все это займет около двух месяцев и потом можно будет вернуться в Грузию. С жильем были проблемы, но удалось решить благодаря волонтерам и благотворительным проектам «Ковчега», еще удалось собрать около 70 тысяч драмов (183 доллара США) после поста в телеграм-канале «Россия - Батуми». Пока остаюсь в Армении с надеждой вернуться в Грузию», - сообщил он.

Армянские силовики действовали в соответствии с законом, не нарушая прав Серова, подтвердила рист Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян

«Его задержали на основании возбужденного в России уголовного дела, он был в розыске, и армянские силовики отреагировали на это, - задержали Серова, затем отпустили под подписку о невыезде. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, есть ли со стороны России требование об экстрадиции. Если такое требование будет, то начнется рассмотрение этого требования и Серов может оспаривать его законность вплоть до Европейского суда», - сказала она «Кавказскому узлу».

Кроме того, у активиста есть все правовые основания получить политическое убежище в Армении. «Есть уголовное дело по политическим мотивам, есть факт его преследования за его политическую позицию. Это может стать основанием для обращения за политическим убежищем. Получив его, он сможет уехать в ту страну, куда хочет, но мы пока не знаем, есть ли требование об экстрадиции. От этого многое зависит», - пояснила Чатинян.

Иностранные граждане могут избежать экстрадиции из Армении, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, заявили ранее «Кавказскому узлу» правозащитники, комментируя задержание других активистов, объявленных в розыск по политическим статьям.

Армянский правозащитник Артур Сакунц исключает вероятность экстрадиции Марка Серова в Россию. «Армения в последние годы занимает такую позицию: если в отношении граждан РФ, находящихся в Армении, возбуждены уголовные дела по политическим мотивам, то этих граждан она не выдает. За последние несколько лет случаев экстрадиций не было. Были только случаи, когда граждане оказывались на российской военной базе и оттуда их перевозили в РФ», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он назвал маловероятным то, что власти Грузии запретят въезд Серову после задержания в Армении. «Армянские силовики действовали согласно закону, исполнив требования о розыске по Кишиневской конвенции. Он был в розыске, его должны были задержать, здесь нарушений его прав нет. Главное, что он сейчас на свободе и он хочет вернуться в Грузию. Я не думаю, что здесь могут возникнуть проблемы, поскольку его задержали в Армении. Его задержание вряд ли повлияет на его въезд в Грузию», - отметил правозащитник.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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