Россия потребовала экстрадировать из Армении московскую активистку

В Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники в России считают Манюхину политзаключенной.

Как писал "Кавказский узел", переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. 22 октября Шкловер был освобожден. 5 августа стало известно, что российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. По словам Сакунца, Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды.

29-летняя москвичка Лилия Манюхина, переехавшая в Армению в 2024 году, с 30 августа находится под арестом. Силовики в Ереване задержали ее по запросу России, первоначально суд отправил ее под стражу на 40 дней, затем продлил срок предварительного заключения еще на два месяца, сообщил 8 октября Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

В следственном изоляторе Лилия подала заявление о предоставлении политического убежища и сейчас ожидает решения от миграционной службы Армении по этому вопросу. До ареста она прожила в Армении почти год, занимаясь предпринимательством, также она приобрела в стране недвижимость, говорится в публикации на сайте организации.

В России Манюхину преследовали в связи с расклейкой по Москве листовок с пацифистскими лозунгами. Во время одной из таких акций в 2022 году на Манюхину и ее друзей напал вооруженный мужчина, а Лилия смогла его обезвредить - отняла у нападавшего оружие и выбросила в мусорный бак. После этого Манюхину обвинили по делу о грабеже и арестовали. В 2023 году Лилия получила 2,5 года колонии, но наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщал проект “Поддержка политзаключенных. Мемориал”*.

Правозащитники признали Манюхину и осужденных вместе с ней Кирилла Тимофеева и Анастасию Полякову политзаключенными. Молодые люди “действовали исключительно в рамках самообороны”, а их уголовное преследование связано с активным выражением гражданской позиции и началось “только после непосредственного вмешательства сотрудников Центра по противодействия экстремизму”, говорится в публикации на сайте проекта.

В результате Манюхина, отбыв год наказания, была освобождена и в 2024 году уехала в Армению. Уже после ее отъезда, российский апелляционный суд переквалифицировал ее дело по более тяжкой статье, о хищении оружия, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы, рассказал адвокат активистки Рубен Ерицян.

По информации армянских правозащитников, Армения за последний месяц отклонила семь экстрадиционных запросов России из-за политических мотивов преследования, однако Манюхиной суды уже дважды продлили срок содержания под стражей, не усмотрев политический характер в ее деле.

“Хотя оружие она ни у кого не похищала, просто обезвредила нападавшего и выбросила пистолет в мусорку (...) Ее соучастница уже получила срок, хотя не участвовала в расклейке листовок. Это политическое дело, и Армения обязана защищать таких людей”, - цитирует слова адвоката CivilNet.am.

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Лилию Манюхину и Кирилла Тимофеева в июне 2024 года, объявив их в розыск. Третья фигурантка дела Анастасия Полякова 25 октября 2024 года была приговорена к шести годам заключения по обвинению в хищении оружия, следует из публикаций правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

