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21:39, 5 июня 2026

Суд конфисковал имущество бывшей судьи Елены Хахалевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и приближенных лиц.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня в суд поступило ходатайство от бывшего мужа краснодарской судьи Елены Хахалевой, который согласился добровольно передать в доход государства принадлежащее ему и его семье имущество в связи с иском Генпрокуратуры России.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее. 27 января 2025 года власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай Елена Хахалева была задержана. В марте она покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

Суд установил, что в период судейских полномочий Елена Хахалева через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу компаний, которые контролировал ее муж.

Также семья незаконно завладела земельным фондом площадью более 12,5 тысяч гектаров, что позволило им непрерывно обогащаться и приобрести движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что сестра Елены Хахалевой Наталия, работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края, лично помогала ее мужу Роберту Хахалеву в освобождении от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых платежей от деятельности его компаний.

"Ответчиками по делу стали 20 физических и два юридических лица, которые являются номинальными держателями активов семьи, а также участниками легализации нажитого коррупционным путем имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков, в общей сумме более 15,5 млн рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в конце мая Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

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Автор: Кавказский узел

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