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02:54, 3 июня 2026

Бывший муж Хахалевой согласился добровольно сдать имущество государству

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд поступило ходатайство от бывшего мужа краснодарской судьи Елены Хахалевой, который согласился добровольно передать в доход государства принадлежащее ему и его семье имущество в связи с иском Генпрокуратуры России.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Генпрокуратуры России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Наталию Хахалеву.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее. 27 января 2025 года власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай Елена Хахалева была задержана. В марте она покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

Бывший муж Елены Хахалевой Роберт Хахалев согласился добровольно передать в доход государства принадлежащее ему и его семье имущество, пишет 1 июня "Коммерсант".

Ходатайство Хахалева подал его юрист. Судья сначала отказался принять документ без дополнительной проверки. Он предложил Хахалеву подъехать в суд и лично дать показания под запись, чтобы не было потом вопросов. Адвокат созвонился с бизнесменом, которые подтвердил, что приехать не может, но у юриста есть доверенность с правом признания иска.

В заявлении Хахалев указал, что считает, что основанием для подачи иска Генпрокуратурой является уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в 2022 году в отношении Елены Хахалевой. По его словам, претензии к ней не должны распространяться на него, так как развелись они еще в 2004 году, а с 2006 года он состоит фактически в другом браке.

Хахалев согласился на изъятие имущества, принадлежащего лично ему, Елене Хахалевой, ее матери Ольге, сестре Наталье и сыну Кириллу. Также он не возражает против изъятия имущество его гражданской жены и двух других семей. Он лишь просит проявить гуманизм и оставить его близким единственное жилье. Что касается остальных ответчиков, то Хахалев полагается на усмотрение суда, однако заявил, что они могут стать "несправедливо пострадавшими".

Ходатайство Хахалева приобщено к материалам дела, решение по нему будет вынесено позже. Остальные ответчики просят оставить имущество за ними и настаивают, что к Хахалевым никакого отношения не имеют.

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Автор: "Кавказский узел"

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