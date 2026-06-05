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08:43, 5 июня 2026

Военный осужден в Махачкале за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале приговорил к пяти годам заключения контрактника Саида Хизриева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Согласно материалам дела, контрактник Саид Хизриев после отпуска не явился по месту прохождения службы и проводил время по своему усмотрению в Цумадинском районе Дагестана. 5 января он сам явился в военный следственный отдел следственного управления СКР по Дагестану.

Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил Хизриева к пяти годам заключения в колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от Саида Хизриева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Расима Магомедова, признав его виновным в неявке к установленному времени на службу в воинскую часть в Буйнакске.

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Автор: "Кавказский узел"

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