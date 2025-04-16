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21:55, 16 апреля 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Расим Магомедов в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть в Буйнакске, установил суд в Нальчике и приговорил мужчину к пяти годам реального лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Приговор Расиму Магомедову по уголовному делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации вынесен сегодня судьей Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что Магомедов без уважительных причин 12 сентября 2024 года, в период мобилизации, объявленной указом президента от 21 сентября 2022 года, не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Буйнакске.

31 января 2025 года Магомедов был задержан сотрудниками полиции в Кабардино-Балкарии, а с 12 сентября 2024 года до 31 января 2025 года проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы.

В суде Магомедов виновным себя признал полностью. Суд учел, что подсудимый правдиво рассказал о своем преступлении и высказал сожаление о содеянном. В итоге Магомедову назначено наказание в виде реального лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Из карточки дела на сайте суда следует, что Расим Магомедов осужден по части 5 статьи 337 УК России. Его дело поступило в суд 9 апреля.

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Автор: "Кавказский узел"

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