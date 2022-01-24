Елена Милашина и Разман Кадыров. Фото: стоп-кадр видео https://youtu.be/GL0PmG9ZdGY. Коллаж "Кавказского узла"

24 января 2022, 19:10

"Новая газета" ответила на слова Кадырова о Милашиной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Новая газета" анонсировала обращение в Следком по поводу обвинений Рамзана Кадырова в адрес журналистки Елены Милашиной о пособничестве терроризму. Поведение главы Чечни не должно трактоваться как личный конфликт с Милашиной, настаивает издание.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова из-за того, что все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отметил сегодня, что для предъявления обвинений в пособничестве терроризму необходимо иметь серьезные доказательства.  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство".

"Новая газета" опубликовала сегодня на своем сайте заявление относительно высказываний Кадырова в адрес журналистки издания Елены Милашиной. "Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД", — говорится в заявлении.

Редакция будет обращаться в правоохранительные органы, сообщила сегодня пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. "Наши юристы намерены в ближайшее время обратиться с заявлением в Следственный комитет (СК) по поводу всей этой ситуации", — привел ее слова "Интерфакс". 

16 марта 2016 года около 15 человек напали в Грозном на Игоря Каляпина. Нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Рамзану Кадырову в 2009 году было присвоено звание генерал-майора милиции, а в 2020 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке.  Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Янгулбаев отверг причастность семьи к избиению чеченского силовика в Турции", "Зарема Мусаева арестована на 15 суток в Грозном", "Кадыров ответил Янгулбаеву обвинением его семьи в пособничестве терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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