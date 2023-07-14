Правозащитники попросили госзащиту для Милашиной

14 июля 2023, 20:43

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Следователь из Чечни провел в Москве допрос журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной по делу о нападении в Грозном. Юрист "Команды против пыток" потребовал предоставить журналистке госзащиту для следственных действий в Чечне в связи с угрозой ее жизни.

Как сообщал "Кавказский узел", журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов выписаны из московской больницы после нападения в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой они ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Следователь из Чечни сегодня допросил Елену Милашину по делу о нападении в Грозном, сообщила сегодня "Команда против пыток", которая представляет интересы журналистки по делу о нападении в Грозном.

В допросе участвовал юрист московского филиала "Команды против пыток" Георгий Иванов. Он заявил ходатайства об осмотре места происшествия и предоставлении государственной защиты для Милашиной, чтобы она могла участвовать в следственных действиях в Грозном.

Журналистка опасается за свою жизнь в случае появления в Чечне. Елена Милашина рассказала, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернется в Чечню. "Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет", - привела она слова нападавших.

Вечером 5 июля Следком России сообщил, что чеченские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы).

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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