Милашина и Немов выписаны из больницы

12 июля 2023, 11:59

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Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, подвергшихся нападению в Грозном, выписали из больницы под наблюдение врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне вооруженная группа совершила нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву, коллеги Немова рассказали, что адвокат не может ходить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Елена Милашина и Александр Немов выписаны из больницы под наблюдение врачей, сообщила сегодня "Новая газета". Их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Им еще предстоит пройти реабилитацию. У Милашиной сломаны пальцы, а Немов с трудом передвигается из-за ножевого ранения ноги. Однако, говорится в публикации, они оба бодры и готовы как можно скорее приступить к работе.

Напомним также, что нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину расследуется по статьям о причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести.

Совет российских правозащитников выступил с заявлением, в котором заявил, что организаторы нападения на Милашину и Немова преследуют цель запугать критиков власти. И что подобные нападения на оппозиционеров, сотрудников независимых СМИ, активистов и юристов продолжаются многие годы.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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