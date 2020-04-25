Милашина ответила на угрозы Кадырова заявлением в Следком

25 апреля 2020, 14:25

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина потребовала возбудить дело об угрозе убийством и попытке помешать профессиональной деятельности. Она заявила, что в случае присуждения компенсации наймет адвокатов для жертв пыток и незаконных задержаний в Чечне.

Как информировал "Кавказский узел", 21 апреля девять российских и международных правозащитных организаций попросили спецдокладчика ПАСЕ по Северному Кавказу зафиксировать угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной. 24 апреля и Европейский Союз призвал российские власти "осудить и расследовать угрозы представителей органов власти Чеченской Республики в адрес журналистки Елены Милашиной", а также обеспечить ее безопасность.

Елена Милашина сообщила, что она и ее адвокат Тумас Мисакян обратились в Следком с просьбой возбудить уголовное дело по статье 119 ("Угроза убийством"), а также по статье 144 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

"Уже скоро со счета собьюсь, сколько я этих заявлений на деревню дедушке Бастрыкину (главе Следственного комитета России. - Прим. "Кавказского узла") написала. Но писать нужно. Хотя бы потому, что когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было", - написала Милашина на своей странице в Facebook 24 апреля.

Комментаторы поддержали Милашину. Пользователь Facebook Mazurin Nikolai согласился с тем, что "такое расследование трудно представить". "У кремлевских рука руку моет. Но хорошо, что эта ситуация получила широкую огласку, и есть реакция Евросоюза", - написал он в комментариях на страницы Елены Милашиной 24 апреля.

Елена Милашина в статье "Смерть от коронавируса – меньшее зло", опубликованной в "Новой газете" 12 апреля, раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни в связи с борьбой с коронавирусом. После этого Рамзан Кадыров потребовал от федеральных властей "остановить этих нелюдей" из "Новой газеты". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это заявление Кадырова "весьма эмоционально", но не содержит "ничего необычного". Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.