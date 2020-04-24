Елена Милашина и Разман Кадыров. Фото: Стоп-кадр видео https://youtu.be/GL0PmG9ZdGY. Коллаж "Кавказского узла"

24 апреля 2020, 11:52

Евросоюз потребовал от Кремля отреагировать на угрозы Кадырова Милашиной

Власти России должны расследовать угрозы главы Чечни в адрес журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной и обеспечить ее безопасность, заявил Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля девять российских и международных правозащитных организаций попросили спецдокладчика ПАСЕ по Северному Кавказу зафиксировать угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной.

12 апреля "Новая газета" опубликовала статью Елены Милашиной "Смерть от коронавируса – меньшее зло", в которой критиковались меры, принимаемые властями Чечни в связи с борьбой с коронавирусом. После этого Рамзан Кадыров потребовал от федеральных властей "остановить этих нелюдей" из "Новой газеты". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это заявление Кадырова "весьма эмоционально", но не содержит "ничего необычного". Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Европейский союз призывает российские власти "осудить и расследовать угрозы представителей органов власти Чеченской Республики в адрес журналистки Елены Милашиной", а также обеспечить ее безопасность, следует из заявления, опубликованного сегодня пресс-секретарем Европейской службы внешних связей.

"ЕС решительно осуждает любые угрозы, словесные нападки и насилие в отношении журналистов, выполняющих свою работу. В последние годы мы наблюдаем сокращение пространства для деятельности независимых журналистов и гражданского общества в Российской Федерации. Часто поступают сообщения о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация будет придерживаться своих международных и национальных обязательств и обеспечит безопасные условия, в которых журналисты смогут работать, не опасаясь расправы", - говорится в переведенном на русской язык заявлении, которое авторы передали "Кавказскому узлу".

Евросоюз также призвал российские власти расследовать нападение на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину и привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении.

6 февраля Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. В марте Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием этого инцидента. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал главред издания Дмитрий Муратов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Рамзана Кадырова на оппозицию "Кавказский узел" публикует на тематической странице  "Инакомыслие в Чечне", а новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Пользователи Instagram раскритиковали Кадырова за угрозы сжигать машины нарушителей карантина", "Пользователи соцсети раскритиковали фонд Кадырова за антисанитарию при раздаче продуктов", "Кадыров извинился за резкие слова о критиках в соцсетях".

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