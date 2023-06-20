Отсутствие информации о Ясине Халидове встревожило правозащитников

20 июня 2023, 19:53

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Спустя месяц после задержания на границе с Казахстаном чеченского полицейского Ясина Халидова не появилось информации о его местонахождении, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Кавказский узел" писал, что 20 мая 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан сотрудниками погранслужбы на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники убеждены, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.

Бывшие сотрудники силовых структур, не имевшие доступа к гостайне, могут беспрепятственно выезжать из страны, на действующих силовиков могут распространяться ограничения в условиях военной операции на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Судьба Ясина Халидова после задержания неизвестна, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал". "Уже месяц ничего не известно о судьбе 19-летнего полицейского из Чечни Ясина Халидова, которого задержали при попытке выехать из России. Причиной задержания стала ориентировка о розыске от чеченских силовиков — хотя никакого уголовного дела в его отношении не было", - отметили правозащитники на сайте центра.

В сообщении указано, что до того как Халидова задержали на границе, силовики в Чечне задерживали его мать, младшего брата, дядю, а также случайно оказавшуюся в доме матери Ясина женщину. К ним применяли физическое и психологическое давление, требовали сказать, где находится Ясин Халидов.

В середине июня адвокат Алексей Немов направил запросы руководству управлений МВД и ФСБ по Омской области и директору Росгвардии Виктору Золотову с просьбой предоставить информацию и принять меры, чтобы установить, где находится Халидов, сообщило 14 июня издание "Кавказ.Реалии"*. "Его местонахождение, процессуальный статус, а также то, на каком основании он был задержан, неизвестны ни мне, ни его семье, ни их близким. Ввиду данных фактов нарушаются все возможные конституционные права Халидова", — приводятся в публикации фрагменты заявлений.

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