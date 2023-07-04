Нападение на Милашину вписалось в тренд отношения властей Чечни к журналистам

04 июля 2023, 15:06

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Нападение на Елену Милашину и адвоката Александра Немова стало новым случаем в череде нападений на журналистов и угроз представителей чеченских властей в адрес сотрудников СМИ.

"Кавказский узел" писал, что сегодня на пути из аэропорта в Грозный журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов подверглись нападению. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Их били ногами, у Милашиной сломаны несколько пальцев рук, Немов получил ранение в ногу острым предметом. Кремль отреагировал на избиение Милашиной и Немова. Власти Чечни публично не прокомментировали этот инцидент.

Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Позже суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Рамзан Кадыров не раз выступал с критикой журналистов. В частности, он предлагал запретить в России работу СМИ, критикующих действия властей и пишущих о нарушениях прав человека, назвав их "информационными диверсантами", а Госдума России уже приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами.

24 января 2022 года, на фоне скандала с Заремой Мусаевой, которую чеченские силовики увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, Кадыров причислил к пособникам террористов журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и телеканал "Дождь"*. После этого, на митинге в Грозном 2 февраля чеченские чиновники призвали Путина прекратить работу "Новой газеты" и "Дождя"*, телеканал и издание потребовали от следственных органы отреагировать на слова Кадырова, сочтя их угрозами.

21 апреля девять российских и международных правозащитных организаций попросили спецдокладчика ПАСЕ по Северному Кавказу зафиксировать угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной. 24 апреля и Европейский союз призвал российские власти "осудить и расследовать угрозы представителей органов власти Чеченской Республики в адрес журналистки Елены Милашиной", а также обеспечить ее безопасность. Милашина потребовала тогда возбудить дело об угрозе убийством и попытке помешать профессиональной деятельности.

"Уже скоро со счета собьюсь, сколько я этих заявлений на деревню дедушке Бастрыкину (главе Следственного комитета России. - Прим. "Кавказского узла") написала. Но писать нужно. Хотя бы потому, что когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было", - написала Милашина на своей странице в Facebook** 24 апреля 2020 года.

6 февраля 2020 года Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. В марте того же года Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием этого инцидента. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал главред издания Дмитрий Муратов.

9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы Чечни, было совершено нападение на микроавтобус. Восемь журналистов и правозащитников, а также водитель автобуса, направлявшиеся в Грозный, были избиты, четверо из них попали в больницу. В течение двух лет после нападения следствие отказывалось информировать потерпевших и их адвоката о ходе расследования. В феврале 2019 года Магасский районный суд отказался удовлетворить жалобу на отказ следствия представить материалы дела.

"Кавказский узел" подготовил "Хронику нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии".

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

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