Милашина и Немов отправлены на лечение в Москву

04 июля 2023, 23:48

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Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели на лечение в Москву. Нападавших было не менее 10 человек, они требовали представить пароль к ее телефону и угрожали отрезать пальцы, рассказала Милашина.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Нападение связано с публикациями Милашиной, в которых она рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

После обследования в Республиканской клинической больнице Северной Осетии Елена Милашина и Александр Немов отправлены в Москву, в аэропорт их доставили на машинах скорой помощи, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

По версии официальных чеченских властей, это были провокаторы, "по версии, которой мы придерживаемся, нападение связано с профессиональной деятельностью", заявила Елена Милашина на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале Liberty People.

Милашина заявила, что, по всей видимости, некоторые нападавшие летели вместе с ними одним рейсом, так как вылет был задержан, и затем два человека, которые опоздали, сели рядом с Александром Немовым.

По ее словам, нападавших было не менее 10 человек, они следовали от аэропорта за такси и приехали на трех машинах минимум. От Милашиной требовали назвать пароль на телефоне, она согласилась ввести его, но в это время ее уже "обрили и залили лицо зеленкой", и она не смогла этого сделать. "Вы что думаете, это врачи? Ран, слава богу, нет, это ушибы. У меня ран нет, у Саши есть рана ножевая", - рассказала она.

Адвокат Александр Немов сообщил председателю Федеральной палаты адвокатов, что с трудом ходит, в Москве он будет госпитализирован в Боткинскую больницу, проинформировал сегодня Telegram-канал палаты.

Журналист Алексей Венедиктов* опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с вместе с Милашиной. "Вылетаем из Беслана с Леной Милашиной", - написал он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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