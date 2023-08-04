Милашина назвала мотивы участников нападения в Грозном

04 августа 2023, 04:54

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Журналистка Елена Милашина связывает нападение, которому она и адвокат Александр Немов подверглись в Грозном, с делом пропавшего чеченского полицейского Ясина Халидова. Нападавших интересовали сведения, которые Халидов успел передать правозащитникам до своего задержания, уверена она.

Как писал "Кавказский узел", чеченские следователи 28 июля объединили в одно дела о нападении в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова и существенно расширили список статей, добавив в том числе и воспрепятствование профессиональной деятельности потерпевших.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Авторы внутреннего расследования нападения на Милашину и Немова пришли к выводу, что нападавших интересовал объем утечки сведений о чеченских силовых структурах через 19-летнего полицейского Ясина Халидова. Судьбе молодого человека, который был задержан сотрудниками погранслужбы в Омской области 20 мая, передан чеченским силовикам и пропал, посвящен материал "Чеченский Эдвард Сноуден", опубликованный 3 августа "Новой газетой".

Ясин Халидов - старший сын умершего в молодом возрасте чеченского силовика, был трудоустроен в правоохранительные органы в Чечне в 17-летнем возрасте. Он быстро заслужил доверие старших коллег, которые обучили его всем нюансам работы чеченских силовиков - «делать из людей либо стукачей, либо "результат"», говорится в материале Милашиной.

Осенью 2022 года Халидов, имевший к тому времени доступ к массе внутренних и секретных сведений чеченского "центра Э", был командирован в Запорожскую область. Еще до командировки он сообщил коллегам о своем желании уволиться из силовых структур и был ими избит. После возвращения из командировки Халидов вновь сообщил начальству о своих планах, после чего подвергся давлению: Ясина "фактически задержали", однако вскоре ему удалось уехать из Чечни.

Что мотивировало Халидова уволиться из органов в начале многообещающей карьеры, достоверно неизвестно. По мнению Милашиной, главной ошибкой Ясина, который смог уехать из Чечни, но остался без денег, стало то, что он "обратился за помощью к неправильным людям" - чеченским блогерам.

"Он хотел бежать из России и готов был взамен передать всю информацию о деятельности ЦПЭ МВД по Чечне. Эта информация была на самом деле бомбой, потому что Халидов мог рассказать не только о своем личном опыте сотрудничества с чеченскими операми, но и о том, как функционирует система", - говорится в материале. Переданные Халидовым сведения попали к братьям Янгулбаевым и 2 апреля были опубликованы в связанном с ними Telegram-канале. Несмотря на сенсационный характер этих данных, СМИ не обратили внимание на публикацию, отмечает Милашина.

Халидов, в частности, передал данные о по меньшей мере 65 жителях Чечни, которые были задержаны силовиками, но официально как задержанные не оформлялись. "Халидов рассказал страшные подробности о том, что делали с этими людьми (...) Но бо́льшая часть массива информации, переданная Халидовым, содержит в себе сведения, которые вообще-то классифицируются как секретные. Это база данных сотрудников, работающих под прикрытием", - указывает обозреватель.

Елена Милашина констатирует, что в обмен на свои разоблачительные сведения Ясин Халидов не получил от блогеров обещанной помощи. В мае, когда задержанный уже находился в Чечне, его пытался разыскать Александр Немов. "В результате смогли подтвердить информацию о том, что официально к Ясину Халидову у правоохранительной системы никаких претензий нет. Он не значится в ней ни как задержанный, ни как подозреваемый, ни как обвиняемый", - говорится в публикации.

"У нас нет никаких сомнений, что уже 22 мая Ясин Халидов был доставлен в Чечню. Нет никаких сомнений и насчет того, что с ним сделали, чтобы выбить из него как можно больше информации, кому и что еще он рассказал. Предположу, что именно так похитители и узнали о существовании подробных интервью, которые Халидов все-таки успел дать правозащитникам. Полагаю, именно это в первую очередь и интересовало заказчиков нападения на меня и Александра Немова. И именно поэтому нападавшие всеми способами выбивали из нас доступ к телефонам и ноутбукам", - резюмирует Милашина.

31 июля адвокат Александр Караваев подал на имя руководителя СКР заявление о преступлении, требуя возбудить уголовное дело по статье о похищении и возможном убийстве Ясина Халидова.

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