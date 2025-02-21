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11:28, 21 февраля 2025

Приостановлено расследование нападения на Милашину и Немова

Александр Немов и Елена Милашина после нападения. Фото : Команда против пыток/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Чечне не смогли установить участников нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года адвокат Александр Немов отказался от поездки в Чечню для дачи показаний по своему делу, посчитав поездку небезопасной. В том же месяце он попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина передать дело в другой регион, пояснив, что нападавшие угрожали убийством в случае возвращения Немова в Чечню, а следователи в республике не стремятся найти виновных.

В июле 2023 года в Чечне были жестоко избиты журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). 28 июля следователи объединили два дела о нападении и существенно расширили список статей, добавив в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката.

Расследование дела о нападении приостановлено, сообщил в ночь на 21 февраля на своей странице во "Вконтакте" Александр Немов. "Уголовное дело, где я прохожу потерпевшим по нападению в Грозном, приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности. Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников", - написал он.

Публикация проиллюстрирована фотокопией уведомления о приостановлении предварительного следствия, подписанного следователем по особо важным делам из управления СКР по Чечне.

"Уведомляю вас о том, что предварительное следствие [...] мной приостановлено 25 декабря 2024 г. по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ", - говорится в документе.

Предварительное следствие приостанавливается, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, говорится в пункте 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса ("Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия").

Напомним, Елена Милашина связала нападение с делом пропавшего чеченского полицейского Ясина Халидова. Нападавших интересовали сведения, которые Халидов успел передать правозащитникам до своего задержания, рассказала она. 

Реакция властей, правозащитников и адвокатов на избиение Милашиной и Немова собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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