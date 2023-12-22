Немов попросил передать в другой регион дело о нападении в Чечне

22 декабря 2023, 13:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избитый в Чечне адвокат Александр Немов попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина передать дело о нападении в другой регион. Нападавшие угрожали убийством в случае возвращения Немова в Чечню, а следователи в республике не стремятся найти виновных, указал он.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Александр Немов отказался от поездки в Чечню для дачи показаний по своему делу, посчитав поездку небезопасной, сообщил 19 декабря председатель комиссии ФПА (Федеральной палаты адвокатов) по защите прав адвокатов Генри Резник.

4 июля в Чечне были жестоко избиты журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). 28 июля следователи объединили в одно дела о нападении на Милашину и Немова и существенно расширили список статей, добавив в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката.

Александр Немов направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину ходатайство об отводе следователя и изменении территориальной подследственности по уголовному делу, возбужденному в связи с нападением на него и Елену Милашину, сообщила 21 декабря со ссылкой на копию ходатайства "Адвокатская газета".

В ходатайстве Немов указал, что во время нападения он и Милашина получили угрозы убийством в случае нового приезда в Чечню. "В связи с этим он полагает, что имеется реальная угроза убийством потерпевшим в случае их участия в следственных действиях на территории Чечни. Самим фактом возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 296 УК РФ 1 следователем признано, что насилие, опасное для жизни и здоровья адвоката, применено в связи с его участием в судебных разбирательствах в Грозном в качестве защитника", - сообщило издание.

Следователь проводил следственные действия с участием потерпевших в Москве, но предстоят "многочисленные следственные действия, в ходе которых потерпевшие и их представители будут вынуждены посещать Чеченскую Республику", при этом обеспечить безопасность потерпевших следователь не сможет, предположил Немов. Также он отметил, что выяснение личностей причастных к нападению не увенчалось успехом и спустя почти полгода не установлен ни один из нападавших.

Немов добавил, что расследование уголовного дела в следственном управлении по Чечне имеет больше "признаки имитации, нежели реальных действий по поимке" участников нападения. "Оставление уголовного дела в юрисдикции следственного управления по Чеченской Республике для потерпевших будет означать обречение его на приостановление в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Потерпевшим очевидно, что обеспечить объективность, полноту и всесторонность расследования по уголовному делу могут только следователи Следственного комитета РФ, не имеющие никаких процессуальных связей с данной республикой", – говорится в ходатайстве.

В комментарии изданию Александр Немов выразил надежду, что уголовное дело изымут у следователей управления СКР по Чечне и передадут в другой регион, с передачей в том числе оперативной работы. «Реальных действий по поиску виновных не производилось. Следствие работает на устранение неполноты проверки, а не на реальное установление лиц, причастных к преступлениям», - приводятся в публикации его слова.

Заместитель председателя комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян, представляющий интересы Александра Немова в уголовном деле, пояснил, что в ходатайстве поставлен вопрос об изъятии и передаче уголовного дела в СКР, поскольку в следственном органе, где производится расследование, не могут быть обеспечены объективность и беспристрастность.

"На это недвусмысленно указывает нераскрытие дела в течение длительного времени. Кроме этого, производство следственных действий в регионе, где Александр Немов подвергся нападению, создает угрозы как для него, так и для участников уголовного судопроизводства", – сообщил он изданию.

Напомним, Елена Милашина связала нападение с делом пропавшего чеченского полицейского Ясина Халидова. Нападавших интересовали сведения, которые Халидов успел передать правозащитникам до своего задержания, рассказала она.

Реакция властей, правозащитников и адвокатов на избиение Милашиной и Немова собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.