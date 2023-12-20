Александр Немов. Фото: fparf.ru

20 декабря 2023, 09:33

Адвокат Немов отказался от поездки в Чечню для дачи показаний

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Избитый в Чечне адвокат Александр Немов счел небезопасным ехать туда для дачи показаний по своему делу, сообщил глава адвокатской комиссии Генри Резник. Коллеги Немова не питают иллюзий относительно скорого раскрытия преступления, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Следком России сообщил, что чеченские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). 28 июля следователи объединили в одно дела о нападении на Милашину и Немова и существенно расширили список статей, добавив, в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты и с многочисленными травмами отправлены на лечение в Москву. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Александр Немов не поехал в Чечню для дачи показаний, и следствие не стало настаивать на его приезде, сообщил председатель комиссии ФПА (Федеральной палаты адвокатов) по защите прав адвокатов Генри Резник.

"Немов отказался ехать в Чечню для того, чтобы давать показания в качестве потерпевшего. У него действительно есть основания опасаться за жизнь и здоровье. Это было воспринято [следствием] с пониманием", - привело 19 декабря слова Резника BFM.ru

Резник добавил, что Немов все же дал показания, но не уточнил, каким образом. Он рассказал, что Немов располагает "множеством видеозаписей", на которых зафиксированы люди, следившие за ним. "За ним следили, у него есть видеосъемки. Назначены экспертизы по сличению лиц", - сказал Генри Резник.

По словам Резника, адвокатское сообщество не испытывает иллюзий относительно расследования и понимает, что "желания раскрыть дело со стороны некоторых субъектов не будет". "Но дело возбуждено, учитывая мой возраст [85 лет], возможно, я не дождусь раскрытия этого преступления, но желаю тем, кто помоложе, этого дождаться", - приводятся его слова в публикации.

Генри Резник отметил, что уголовное дело расследуется в том числе по статье 296 УК РФ (угроза защитнику убийством или телесными повреждениями в связи с профессиональной деятельностью) и по статье о разбое, сообщил 19 декабря ТАСС. "Это дело не может быть прекращено до истечения сроков давности, а сроки давности там 10 лет", - привело его слова агентство.

Напомним, Елена Милашина связала нападение с делом пропавшего чеченского полицейского Ясина Халидова. Нападавших интересовали сведения, которые Халидов успел передать правозащитникам до своего задержания, рассказала она. 

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Примечание:

"Милашина сочла небезопасным ехать на апелляцию по делу Мусаевой", "Правозащитники подтвердили гибель Зелимхана Бакаева", "Юристы сочли обоснованной просьбу о госзащите Милашиной".

Автор: "Кавказский узел"

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