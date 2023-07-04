Немов и Милашина получили серьезные травмы в результаты нападения

04 июля 2023, 07:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вооруженные люди били ногами, в том числе по лицу, адвоката Александра Немова и журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, которые прибыли в Чечню освещать судебный процесс по делу Заремы Мусаевой. У Милашиной сломаны несколько пальцев рук, рассказал Немов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в Чечне вооруженная группа людей совершали нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой.

Елена Милашина в больнице несколько раз теряла сознание, рассказал журналистам глава КПП Сергей Бабинец, который был в Грозном и поехал в больницу после нападения, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Александра Немова, машине, в которой находился он и Милашина, по дороге из аэропорта в Грозном преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу, сообщила сегодня в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

Напавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове, добавил Немов. Сейчас он и Милашина находятся в больнице в Грозном. У обоих множественные ушибы, у Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук, сказано в сообщении.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.