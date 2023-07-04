04 июля 2023, 07:38

Немов и Милашина получили серьезные травмы в результаты нападения

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Вооруженные люди били ногами, в том числе по лицу, адвоката Александра Немова и журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, которые прибыли в Чечню освещать судебный процесс по делу Заремы Мусаевой. У Милашиной сломаны несколько пальцев рук, рассказал Немов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в Чечне вооруженная группа людей совершали нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой.

Елена Милашина в больнице несколько раз теряла сознание, рассказал журналистам глава КПП Сергей Бабинец, который был в Грозном и поехал в больницу после нападения, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Александра Немова, машине, в которой находился он и Милашина, по дороге из аэропорта в Грозном преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу, сообщила сегодня в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

Напавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове, добавил Немов. Сейчас он и Милашина находятся в больнице в Грозном. У обоих множественные ушибы, у Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук, сказано в сообщении.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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