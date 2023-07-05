Коллеги Немова назвали тяжелым его состояние после избиения в Чечне

05 июля 2023, 15:49

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Адвокат Александр Немов не может ходить после нападения в Чечне, сообщили его коллеги. Мусульманская община не отреагировала на жестокое избиение женщины, журналистики Елены Милашиной, констатировал Александр Сокуров. Пресс-секретарь президента России посоветовал подождать возбуждения уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказал.что нападавших было не менее 10 человек, они требовали разблокировать телефон и угрожали отрезать пальцы. Немов и Милашина вылетели на лечение в Москву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Чеченские силовики отчитались о проверке. Нападение связано с публикациями Милашиной, в которых она рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.



Елена Милашина и Александр Немов доставлены в московскую больницу, сообщил сегодня ночью журналист Алексей Венедиктов* в своем Telegram-канале.

Александра из машины скорой помощи в больницу доставляли на носилках, сообщила председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова. "Они пережили такой ужас, хотя по телефону Немов был оптимистичен и собирался после Москвы сразу лететь в Нижний Новгород. По факту состояние плохое, ходить не может", – привела Федеральная палата адвокатов России ее слова на своем сайте.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина посетила Александра Немова в больнице. "Поговорила с лечащим врачом, который сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление", - приводятся ее слова в Telegram-канале палаты.

У Милашиной нет переломов пальцев, у нее сильные ушибы, врачи изначально поставили ошибочный диагноз, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" на своем сайте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в связи с нападением на журналистку и адвоката не возбуждено уголовное дело, посоветовал подождать. "Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются", - процитировал сегодня его слова "Коммерсант".

Режиссер Александр Сокуров осудил нападение на Елену Милашину. "Снимок избитой в Чечне Елены Милашиной должны увидеть все", - заявил он.

Он подчеркнул, что жестокое избиение женщины не вызывало реакции в Чечне и мусульманской общины. "Я осознаю с горечью и отчаянием, что в очередной раз чеченские люди поддерживают преступления, совершаемые их сыновьями и мужьями, братьями, отцами. Преступления против женщин. Молчит и исламская умма России. Наверное, я и они — мы читаем разные версии Великого Корана", - привела его слова "Новая газета" в своем Telegram-канале.

Творческая мастерская именитого кинорежиссера Александра Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Работы учеников Сокурова получили признание как критиков, так и зрителей и были отмечены призами многих международных кинофестивалей. При этом не раз Сокуров высказывался по политическим вопросам. так, свое отношение к системе Сокуров в очередной раз продемонстрировал 10 декабря 2019 года, когда в разговоре с Путиным усомнился в геройстве Кадырова, чем вызвал гнев защитников чеченского лидера, говорится в справка "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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