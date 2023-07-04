Милашина рассказала подробности нападения

04 июля 2023, 13:27

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На пути из аэропорта в Грозный неизвестные, двигаясь на машине, заставили остановиться водителя такси, в котором ехали журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Затем они связали их, избили и приставляли к голове оружие, рассказала Милашина.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на пути из аэропорта в Грозный журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов подверглись нападению. Их избили вооруженные люди в масках. Позже стало известно, что Милашину перевезут из больницы в Грозном в Беслан.

Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Позже суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

По словам Елены Милашиной, неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Ролик с ее рассказом опубликовал сегодня Telegram-канал "Осторожно новости".

"Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там, на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать", – сказала Милашина.

На кадрах видео Милашина лежит на кушетке в больнице, у нее забинтована рука, а голову нанесена зеленка. Рядом с ней стоит уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

К Милашиной и Немову по распоряжению главного врача никого не пускают. Однако в больнице разрешен допуск людей, которые ухаживают за больными. В получении такого пропуска отказано руководителю "Команды против пыток" Сергею Бабинцу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Елена Милашина неоднократно критиковала в своих статьях власти Чечни. 17 марта 2021 года участники митинга в Грозном прокляли ее за статью о внесудебных казнях. Родственники сотрудников полка полиции особого назначения на митинге обвинили Милашину в провокации. В день очередной публикации по расследованию, утром 15 марта 2021 года, здание, в котором, в частности, расположена редакция "Новой газеты", подверглось химической атаке, сказано в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Милашина подвергалась нападениям в Чечне и ранее. Так, поздно вечером 6 февраля 2020 года неизвестные избили ее и адвоката Марину Дубровину в гостинице "Континент" в Грозном. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы мягких тканей и лобной доли головы, ушибы и царапины на плечах и шее.

И Дубровина, и Милашина не раз получали угрозы во время работы в Чечне. Нападение на них в Грозном в 2020 году организовано с ведома местных властей, заявили их друзья и коллеги.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину в 2020 году избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

В октябре 2019 года о Милашиной высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. На совещании с подчиненными он предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин, и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки "Новой газеты". Часть комментаторов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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