Милашину готовят к эвакуации из Грозного во Владикавказ

04 июля 2023, 12:13

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Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которая вместе с адвокатом Александром Немовым подвергалась в Чечне нападению, в ближайшее время будет эвакуирована из Грозного во Владикавказ, сообщили ее коллеги.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Чечне вооруженные люди напали и избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова. На инцидент отреагировали Союз журналистов России и обмудсмен.

Елену Милашину, которая после нападения находится в одной из больниц в Грозном, будут эвакуировать во Владикавказ, сообщила пресс-секретарь "Команды против пыток" Наталья Курекина", передала сегодня "Москва Онлайн".

Сведения о подготовке Милашиной во Владикавказ подтвердил главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он уточнил, что адвокат Александр Немов останется в Чечне, сообщил Telegram-канал "Верстка".

Напомним, в связи с нападением на Милашину и Немова защита Заремы Мусаевой ходатайствовала о переносе на несколько часов оглашения ей приговора, но суд отказал.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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