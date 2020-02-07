Полиция отреагировала на избиение Милашиной и Дубровиной

07 февраля 2020, 15:43

Грозненская полиция зарегистрировала заявление о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Это второе в Грозном за четыре года нападение с применением насилия на людей, участвующих в правозащитной деятельности.

Как сообщал "Кавказский узел", поздно вечером 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению у гостиницы "Континент" в Грозном. Нападавшие - группа мужчин и женщин - избили их руками и ногами. И Дубровина, и Милашина не раз получали угрозы во время работы в Чечне. Нападение на них в Грозном организовано с ведома местных властей, уверены друзья и коллеги пострадавших.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу Ислама Нуханова, который попытался обнародовать информацию о роскошной жизни чеченских чиновников. После пыток 27-летнего Нуханова обвинили в хранении патронов.

Полиция Грозного отчиталась, что проводит проверку по жалобе Елены Милашиной на избиение ее и жительницы Краснодарского края Дубровиной в холле грозненской гостиницы. Милашина позвонила в полицию в 23.30 мск 6 февраля, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МВД по Чечне. Заявление Милашиной об инциденте официально зарегистрировано, со ссылкой на грозненское УМВД сообщил ТАСС.

Елена Милашина около 2.00 мск 7 февраля описала сегодня на своей странице в Facebook разговор с чеченским силовиком, который принимал заявление. "А в первую чеченскую войну вы, наверное, защищали русских солдат?" - процитировала журналистка слова силовика. В ответ журналистка "Новой газеты" поинтересовалась у него, знает ли он об Анне Политковской и Наталье Эстемировой. "Ну вот мы делаем то же самое, защищаем чеченцев. Только тогда их убивали российские солдаты, а сейчас - сами чеченцы", - пояснила Милашина силовику. По ее словам, после этого он поблагодарил журналистку за работу. К 15.43 мск 7 февраля публикация собрала 302 "лайка" и 54 комментария.

"Всё понимают, но если им отдадут приказ, то они забудут свое понимание", - прокомментировал пользователь соцсети Александр Немов.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве в 2006 году. Заказчиков преступления так и не нашли, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Сотрудницу грозненского офиса "Мемориала" Наталью Эстемирову похитили и убили в 2009 году. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Осмотревшего Дубровину врача раскритиковали в Facebook

Пользователи Facebook негативно оценили поступок врача, который, по словам Елены Милашиной, отказался от полноценного осмотра Мариной Дубровиной.

"Боятся...Что сотворили с нацией", - написала Renada Espebe. "Дичь, а не врач", - прокомментировал Али Алиев. Пользователи Татьяна Щур и Инна Фомина охарактеризовали ситуацию как "стыд" и "мрак".

К 15.43 мск 7 февраля эта публикация Милашиной собрала 150 "лайков" и 21 комментарий.

Милашина около полуночи 6 февраля сообщила в соцсети, что врач-нейрохирург городской больницы поставил диагноз Марине Дубровиной "на расстоянии". «Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего», - процитировала журналистка слова врача.

Нападение на Дубровину и Милашину - "еще одно напоминание о нынешних реалиях, но не повод останавливаться или бояться", считает журналист Эмиль Курбединов. "Работа адвокатов и журналистов являются «лакмусовой бумажкой» положения общества. Посмотрим, ответят ли нападавшие!" - написал Курбединов сегодня на своей странице в Facebook.

Инцидент стал вторым нападением на правозащитников в Грозном с марта 2016 года

16 марта 2016 года около 15 человек напали на правозащитника Игоря Каляпина, который также жил в Грозном в гостинице. Перед нападением Каляпин был выселен "Грозный Сити", и еще не успел далеко отойти от здания. По словам очевидца, нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой.

Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вякий раз Каляпин добивался признания этих отказов незаконными, но вновь сталкивался с отказом. В 2017 году Каляпин просил начальника УМВД по Грозному привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, отказывавших в возбуждении дела.

Отметим также, что 9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы с Чечней, было совершено нападение на микроавтобус Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", который направлялся в Грозный. В составе группы были восемь журналистов. В сентябре 2019 года потерпевшие подали в Европейский суд по правам человека жалобу, в которой, в частности, указали на неэффективное расследование нападения. "Кавказский узел" подготовил "Хронику нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".