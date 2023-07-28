Следствие расширило квалификацию дела о нападении на Милашину и Немова в Чечне

28 июля 2023, 22:27

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Чеченские следователи объединили в одно дела о нападении в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова и существенно расширили список статей, добавив в том числе и препятствия профессиональной деятельности потерпевших, сообщила Федеральная палата адвокатов. Перечень статей, по которым ведется расследование, отвечает случившемуся, заявил Александр Немов.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Следком России сообщил, что чеченские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы). Следователь из Чечни провел в Москве допрос журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной по делу о нападении в Грозном. Юрист "Команды против пыток" потребовал предоставить журналистке госзащиту для следственных действий в Чечне в связи с угрозой ее жизни.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву, 10 июля они выписаны из больницы. Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Уголовные дела, возбужденные после нападения на Александра Немова и Елену Милашину соединены в одно, потерпевшим также признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд, сообщила сегодня Федеральная палата адвокатов России.

В связи с нападением на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено новое уголовное дело. Чеченские следователи возбудили дело по статьям о незаконном лишении свободы (часть 2 статьи 127 УК РФ), воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с насилием и повреждением имущества (часть 3 статьи 144 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (часть 2 статьи 166 УК РФ), угрозе убийством и причинении вреда здоровью в отношении адвоката (часть 4 статьи 296 УК РФ), похищение или повреждение официальных документов (часть 1 статьи 325 УК РФ), говорится в сообщении на сайте палаты.

Новый перечень статей соответствует его оценке произошедшего, отметил Александр Немов. "Следствие восприняло мои показания о том, что нападение было связано с моей работой по уголовному делу в качестве защитника", - приводятся его слова в публикации. Однако он отметил, что необходимо возбудить дело еще и по статье о причинении вреда здоровью вплоть до гибели (часть 4 статьи 111 УК РФ) в связи с полученным им ножевым ранением "В ноге проходят жизненно важные сосуды. И человек, наносящий удар, должен был это понимать", - заявил Немов.

По его мнению, прежняя квалификация дела была связана с тем, что у следствия не было всех данных. "Из травмпункта данные о характере травм пришли очень поверхностные. А уже при процессуальных действиях, произведенных в Москве, все было описано корректно, к тому же на допросе я сообщил в полной мере о произошедшем, давая свою оценку, по каким статьям должно быть возбуждено уголовное дело" - рассказал он.

Следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против журналиста и адвоката, отметил представитель Александра Немова, советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. "Возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 296 УК РФ, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике" - добавил Рубинштейн.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля 2020 года Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. В марте того же года Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием этого инцидента. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал тогда главред издания Дмитрий Муратов.

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