Защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой

19 июля 2023, 18:06

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Зареме Мусаевой, которая находится в грозненском СИЗО, требуется полноценное обследование, заявила защита. По данным адвоката, у Мусаевой высокие давление и уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Адвокаты Заремы Мусаевой намерены обжаловать приговор, поскольку сочли его необоснованным.

У Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, подчеркнул Савин 16 июня в суде. "Тем не менее, даже натощак, ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева принимает в СИЗО, не может довести до клинической нормы показатели уровня сахара в ее крови. В отсутствие правильного и адекватного лечения сначала Мусаева испытывала резкие боли в ступнях, а потом стала полностью терять чувствительность в этой части тела. Два пальца на левой ступне ноги потеряли нормальный цвет. Они стали синими, что свидетельствует об отмирании нервных окончаний и, возможно, тканей", - рассказал адвокат в суде. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Адвокат от Команды против пыток Александр Савин встретился с Заремой Мусаевой в СИЗО-1 Грозного. Женщина рассказала, что ее здоровье ухудшается: ей необходимо квалифицированное обследование за пределами следственного изолятора, сообщила сегодня Команда против пыток.

Ещё с середины мая у Заремы начались частые и продолжительные кровотечения из носа — по несколько раз в неделю. Лишь в начале июля наблюдающий врач в СИЗО-1 выписал ей препарат "Аскорутин", однако никаких дополнительных обследований не назначили. В конце мая к Мусаевой в СИЗО-1 приезжала скорая помощь. У нее очень сильно поднялся сахар, показатели давления были очень высокими. Зареме сделали укол и дали таблетки, говорится в публикации в Telegram-канале команды.

Александр Савин запросил медкарту из СИЗО, где есть информация о здоровье Заремы за весь период ее содержания под стражей. Это необходимо для заключения специалиста, который даст оценку состоянию Мусаевой и лечению, которое ей оказывают, указано в публикации.