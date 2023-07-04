Защита не согласилась с приговором Зареме Мусаевой

04 июля 2023, 13:04

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Адвокаты Заремы Мусаевой намерены обжаловать приговор, вынесенный ей сегодня Ахматовским районным судом Грозного, поскольку сочли его необоснованным.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу нападении на полицейского.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой"

Защита Заремы Мусаевой намерена обжаловать приговор, поскольку считает его необоснованным, заявил руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец корреспонденту "Кавказского узла".

Оглашение приговора Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного заняло около пяти минут. В зал суда были допущены правозащитники и журналисты. Во время оглашения приговора, Мусаева улыбалась и говорила, что все будет хорошо, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд назначил Мусаевой именно тот срок лишения свободы, которое запросило обвинение, обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником laureen.

"Впрочем, приговор Мусаевой был вынесен не сегодня, а еще в январе прошлого года, когда глава республики Рамзан Кадыров лично заявил, что она будто бы напала на сотрудника полиции и "заработала себе на реальный срок. Все остальное было всего лишь постановочным спектаклем", – прокомментировал он.

Напомним, чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 15 июня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет заключения.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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