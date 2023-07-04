Зарема Мусаева в зале суда. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6LXkpp1oj0E

04 июля 2023, 13:04

Защита не согласилась с приговором Зареме Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокаты Заремы Мусаевой намерены обжаловать приговор, вынесенный ей сегодня Ахматовским районным судом Грозного, поскольку сочли его необоснованным.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу нападении на полицейского.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой"

Защита Заремы Мусаевой намерена обжаловать приговор, поскольку считает его необоснованным, заявил руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец корреспонденту "Кавказского узла".

Оглашение приговора Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного заняло около пяти минут. В зал суда были допущены правозащитники и журналисты. Во время оглашения приговора, Мусаева улыбалась и говорила, что все будет хорошо, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд назначил Мусаевой именно тот срок лишения свободы, которое запросило обвинение, обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником laureen.

"Впрочем, приговор Мусаевой был вынесен не сегодня, а еще в январе прошлого года, когда глава республики Рамзан Кадыров лично заявил, что она будто бы напала на сотрудника полиции и "заработала себе на реальный срок. Все остальное было всего лишь постановочным спектаклем", – прокомментировал он.

Напомним, чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 15 июня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет заключения.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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Примечание:

"Аналитик разъяснил порядок отставки судей Верховного суда Чечни", "Правозащитники усомнились в искренности родственников Халитова", "Чеченские силовики удерживают не менее троих родственников Янгулбаевых".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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04 июля 2023, 14:19

04 июля 2023, 13:59

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