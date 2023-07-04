Защита Мусаевой ходатайствовала о переносе оглашения приговора

04 июля 2023, 11:21

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В связи с нападением в Чечне на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова защита Заремы Мусаевой ходатайствовала о переносе на несколько часов оглашения ей приговора.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Чечне вооруженные люди напали и избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова. На инцидент отреагировали Союз журналистов России и обмудсмен.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После нападения на адвоката Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину второй адвокат Заремы Мусаевой Александр Савин ходатайствовал о том, чтобы оглашение приговора началось позже.

"Переноса (приговора) нет (законом не предусмотрено), но я попросил отложить заседание на два часа, в связи с получением травм защитником и неясным его физическим состоянием", – сказал Савин корреспонденту Кавказского узла.

Он уточнил, что заявил ходатайство по телефону, но это не означает, что суд пойдет навстречу и начнет оглашение в 13.30 мск.

Суд отказал в ходатайстве, сообщила в 11.20 мск "Команда против пыток" в своем телеграмм-канале.

Несмотря на нападение, адвокат Александр Немов, адвокат Александр Савин и правозащитники из "Команды против пыток" в сопровождении нескольких журналистов намерены прийти на приговор.

Руководительница северо-кавказского отделения "Команды против пыток" Екатерина Ванслова назвала нападение на Немова и Милашину в день приговора Зареме Мусаевой показательным.

"Нападение связано с такими делами и с людьми, которые такие (как дело Мусаевой) дела ведут и освещают. В Чечне не в первый раз совершаются подобного рода провокации, последнее такое вопиющее физическое нападение было в 2016 году, когда сожгли автобус нашего пресс-тура. Теперь же это произошло в день приговора Зареме, чья семья для Кадырова как красная тряпка для быка. Полагаю, в этот раз снова пытались показать, что защитников недругов Кадырова в Чечне не ждут", – сказала Ванслова корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Милашина ранее уже подвергалась нападениям в Чечне. Так, 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и адвоката Марину Дубровину напала группа людей. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы, а врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке". Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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