Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 550 миллионов рублей пожертвовали в благотворительные фонды "Надежда" на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Благотворительными фондами было собрано более полумиллиарда рублей для пострадавших от масштабного наводнения в Дагестане людей, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на данные благотворительного приложения Tooba.

Фонд "Инсан" собрал уже более 54 миллиона рублей от 55,6 тысяч человек, а фонд "Чистое сердце" - около 3 млн рублей на два сбора: общий по республике и отдельный для Дербента. Пожертвования продолжаются: Tooba публикует ежедневные отчеты, а фонды "Надежда" (работает с 2012 года для малоимущих) и другие оперативно распределяют помощь на еду, воду, одежду и восстановление домов.

Свыше 497 млн рублей пожертвовали в благотворительный фонд "Надежда" на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане.

Уточняется, что это крупнейший частный благотворительный сбор такого типа в стране. Участие в инициативе фонда "Надежда" приняли 300 тысяч человек. В настоящее время пожертвования продолжают поступать, а общая сумма собранных средств приближается к 600 млн рублей.

При этом с пользователей не удерживается комиссия - все перечисленные деньги напрямую отправляются в фонд "Надежда". "Свыше двух миллионов рублей были отправлены в первый час после открытия сбора. Сейчас мы наблюдаем, как доноры постоянно направляют средства: от 100 до 100 тысяч рублей. Мы благодарны каждому неравнодушному и рады, что в это трудное время люди стремятся совершить добро и помочь нуждающимся", - отметил основатель Tooba Рамазан Меджидов.

Собранные средства будут потрачены в том числе на поддержку семей, которые нуждаются в предметах первой необходимости, временном размещении, восстановлении базовых бытовых условий и другой срочной помощи.

"В связи с тем, что сейчас сложно определить масштабы разрушений и количество пострадавших, сумма будет распределена позже. Помощь будет проходить во взаимодействии с органами государственной власти и с благотворителями, которые захотят помочь нашему народу", - рассказал руководитель фонда "Надежда" Мурад Керимов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

