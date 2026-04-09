Кавказский узел

18:43, 9 апреля 2026

Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей

Наводнение в Дагестане. Фото: Пресс-служба МЧС Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 550 миллионов рублей пожертвовали в благотворительные фонды "Надежда" на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Благотворительными фондами было собрано более полумиллиарда рублей для пострадавших от масштабного наводнения в Дагестане людей, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на данные благотворительного приложения Tooba.

Фонд "Инсан" собрал уже более 54 миллиона рублей от 55,6 тысяч человек, а фонд "Чистое сердце" - около 3 млн рублей на два сбора: общий по республике и отдельный для Дербента. Пожертвования продолжаются: Tooba публикует ежедневные отчеты, а фонды "Надежда" (работает с 2012 года для малоимущих) и другие оперативно распределяют помощь на еду, воду, одежду и восстановление домов.

Свыше 497 млн рублей пожертвовали в благотворительный фонд "Надежда" на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане.

Уточняется, что это крупнейший частный благотворительный сбор такого типа в стране. Участие в инициативе фонда "Надежда" приняли 300 тысяч человек. В настоящее время пожертвования продолжают поступать, а общая сумма собранных средств приближается к 600 млн рублей.

При этом с пользователей не удерживается комиссия - все перечисленные деньги напрямую отправляются в фонд "Надежда". "Свыше двух миллионов рублей были отправлены в первый час после открытия сбора. Сейчас мы наблюдаем, как доноры постоянно направляют средства: от 100 до 100 тысяч рублей. Мы благодарны каждому неравнодушному и рады, что в это трудное время люди стремятся совершить добро и помочь нуждающимся", - отметил основатель Tooba Рамазан Меджидов.

Собранные средства будут потрачены в том числе на поддержку семей, которые нуждаются в предметах первой необходимости, временном размещении, восстановлении базовых бытовых условий и другой срочной помощи.

"В связи с тем, что сейчас сложно определить масштабы разрушений и количество пострадавших, сумма будет распределена позже. Помощь будет проходить во взаимодействии с органами государственной власти и с благотворителями, которые захотят помочь нашему народу", - рассказал руководитель фонда "Надежда" Мурад Керимов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:36, 9 апреля 2026
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
14:08, 9 апреля 2026
Верховный суд признал "Мeмориал"* экстремистской организацией
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
17:51, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Оползень разрушил дорогу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 8 апреля 2026
Оползень разрушил дорогу в Буйнакском районе
Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан
18:48, 7 апреля 2026
До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения
Машина в потоке воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
04:52, 6 апреля 2026
Возобновлено движение легкового транспорта по трассе "Кавказ" в Дагестане
Меликов и обрушенная пристройка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 6 апреля 2026
Меликов прокомментировал обрушение части многоэтажки в Махачкале
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.
08 апреля 2026, 13:10
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
