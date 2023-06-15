Прокурор запросил 5,5 лет колонии для Заремы Мусаевой

15 июня 2023, 13:28

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На прениях в Ахматовском районном суде Грозного прокурор запросил пять с половиной лет колонии для матери чеченских активистов Заремы Мусаевой.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

На заседании суда в Грозном прокурор в ходе прений попросил признать Мусаеву виновной в мошенничестве (ст. 159 УК) и в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК). По совокупности, путем частичного сложения, Мусаевой запрошено 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, сообщает из зала суда корреспондент “Кавказского узла”.