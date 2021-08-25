Следком отказался расследовать похищение уроженца Дагестана чеченскими силовиками

Чеченские силовики похитили уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова и угрозами пытались добиться от него информации о программе помощи представителям ЛГБТ-сообщества на Кавказе, а правоохранители отказываются принимать от него заявление, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть"*.

Заявление о похищении Селимханова не принимается в Москве с 29 июня, то есть почти два месяца, указано в жалобе, поданной "Российской ЛГБТ-сетью"* на правоохранителей в суд. Само похищение произошло 15 мая. К Ибрагиму Селимханову в Москве подошли четыре человека в гражданской одежде. Они говорили по-чеченски. Эти люди, по словам Селимханова, забрали у него документы, ключи от квартиры и телефон, а затем силой посадили в автомобиль и отвезли в аэропорт Внуково, где купили билет в Грозный.

"Один из них имел при себе оружие, однако беспрепятственно вошел в здание аэропорта и прошел посадку на самолет, — в сочетании данное возможно лишь для представителей правоохранительных органов", — подчеркнул представитель "ЛГБТ-сети".

По словам правозащитников, в Чечне Селимханов был передан силовикам, которые угрожали ему и оказывали психологическое давление, добиваясь информации о программе экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" — эта организация помогает представителям ЛГБТ-сообщества на Кавказе. Сам Селимханов обращался в "ЛГБТ-сеть" в ноябре 2020 года, жалуясь на насилие со стороны родственников из-за его сексуальной ориентации. Ему помогли уехать в Москву, после этого он был объявлен в федеральный розыск. По словам молодого человека, на момент похищения он уже не числился в розыске, жил и работал в столице.

В Чечне силовики разместили его у родственников со стороны матери, с которыми Селимханов прежде никогда не общался. Его контролировали и сотрудники одной из силовых структур. Однако молодому человеку удалось незаметно покинуть дом и уехать из Чечни на попутных машинах. Уже в Москве он подал заявление о похищении, передала сегодня "Новая газета".

Чеченских силовиков интересовала структура "ЛГБТ-сети", адреса локаций, имена, возраст, внешность, сексуальная ориентация менеджеров и даже их зарплаты. "Задавали конкретные вопросы и иногда отвечали, что ответ неверный. То есть собирали и ранее какую-то информацию", — процитировала сегодня сообщение пресс-службы "Российской ЛГБТ-сети" "Медиазона".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля чеченские силовики вывезли 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего, из Нижнего Новгорода. Юноши получали помощь от "Российской ЛГБТ-сети". Суд в отсутствие адвокатов и родителей Магамадова и Исаева постановил заключить их под стражу. 19 августа юноши рассказали, что их неоднократно избивали и требовали молчать об этом. Защита подала заявление в Следственный комитет.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*По решению Минюста России, фонд "Сфера", выступающий оператором "Российской ЛГБТ-сети", внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.