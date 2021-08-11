Правозащитники рассказали подробности похищения силовиками квир-девушки в Чечне

11 августа 2021, 20:58

Представители "Российской ЛГБТ-сети"* обеспокоены судьбой девушки, похищенной год назад чеченскими силовиками, и собираются обжаловать решение Верховного суда Чечни, который признал законным отказ следователя расследовать похищение. Отказ в расследовании дела о похищении неправомерен, по закону дела о тяжких преступлениях должны быть расследованы до конца, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни 10 августа признал законным отказ следователя расследовать похищение девушки родственниками, от которых она пыталась скрыться. В августе 2020 года на горячую линию "Российской ЛГБТ-сети"* обратилась уроженка Грозного с просьбой помочь выехать из республики. Она заявила, что родные узнали про ее сексуальную ориентацию, и ее жизни угрожает опасность. Правозащитники смогли помочь девушке покинуть дом, однако родственники написали заявление о похищении. Спустя три дня после того как девушка ушла от родных, группа силовиков ворвалась в квартиру, где находилась девушка вместе с женщинами, которые помогали ей. Девушку доставили в один из отделов полиции Грозного, после проведения допроса родственники силой увезли девушку в неизвестном направлении. Женщины, которые помогали девушке, рассказали впоследствии правозащитникам, что их в течение трех суток избивали и пытали током.

Похищение девушки произошло в ночь с 21 на 22 августа 2020 года в Гудермесе, рассказал руководитель программы "Экстренная помощь" "Российской ЛГБТ-сети"* Давид Истеев. "Там не было шелтера, просто женщины, которые согласились вывезти ее под видом поездки на море, таким образом они пытались помочь девушке покинуть Чечню", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После этих событий представителям организации удалось связаться с девушкой лишь однажды, сообщил Истеев. "После похищения мы связывались один раз. Она сообщила, что дома, что будет дальше, не знает. Просила не называть имя в СМИ и очень надеялась, что адвокату удастся прорваться к ней. Была очень подавлена. Сообщила, что ее заставили подписать заявление, что ее похитили", - подчеркнул он.

По словам Истеева, в настоящее время о судьбе девушки ничего неизвестно. "Мы опасаемся, что все пойдет так, как в случае с Тарамовой. Потому что отказ по заявлению о похищении мы уже получили", - сказал он.

"Кавказский узел" подготовил обзорное видео об истории Халимат Тарамовой, которая наглядно иллюстрирует ситуацию с домашним насилием в Чечне. Видео не только рассказывает о деле Тарамовой, но и дает понимание по многим подобным историям, большинство из которых не выходят в публичное пространство.

Чеченка, похищенная родными, выросла в Европе, сообщил Истеев. "В совершенстве говорит на одном из европейских языков. Об ориентации семье стало известно еще там. Дома били из-за этого. Она обращалась к школьному психологу, просила помощи, но ее не восприняли всерьез. Потом отец отправил ее, мать и сестёр в Чечню на перевоспитание. Контролировал их его брат, который работает в силовых структурах. В Чечне она прожила два года и "спалилась" на переписке. Срочно вызвали отца, она очень боялась его приезда. Важно было уехать до его приезда. Из-за проблем с границами, он задержался на два дня. Она успела тогда уйти", - рассказал он.

Родственники девушки угрожали людям, которые хотели ей помочь, отметил представитель "Российской ЛГБТ-сети"*. "Со стороны родственников были угрозы, только пока девушку искали. Больше никакой публичной реакции. Мы подали (заявление) по похищению и будем обжаловать до второй кассации и потом передавать в ЕСПЧ", - сообщил Истеев.

По его словам, две женщины, которые пытались помочь беглянке, были задержаны и подверглись пыткам. "Силовики задержали их, отвезли в полицейский участок. Мы в течение трех дней ничего не знали об их судьбе. Потом выяснилось, что их там пытали. Одна из них после выхода на свободу сказала мне, что, "если есть ад, то я его видела", - отметил он.

В настоящее время женщины находятся в безопасности, им удалось покинуть территорию Чечни, заявил правозащитник. "Их состояние более-менее нормальное, насколько это возможно после пережитого. По крайней мере, они живы", - подчеркнул Истеев.

Он добавил, что от идеи наказать силовиков женщины отказались. "Женщины, которые помогали девушке, были обвинены в похищении. Чудом успели выехать из Чечни с детьми. От заявлений и помощи с выездом из страны отказались. Причина, как всегда, - страх, что полиция отыграется на семьях", - заключил Истеев.

Адвокат Александр Немов, который обратился в Старопромысловский суд с требованием признать отказ следователя принять заявление о похищении девушки, так как правозащитник не имеет полномочий для подачи заявления, рассказал, что после отказа Верховного суда Чечни удовлетворить апелляцию рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека. "Сейчас мы будем подавать кассационные жалобы. Затем, возможно, обратимся в ЕСПЧ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат не связывался с девушкой. "Со мной она на связь не выходила. С организацией или кураторами - у них надо спрашивать. Заявление об убийстве не подавалось. Подавалось заявление о похищении. Об ответных заявлениях родственников мне неизвестно. Никаким образом это не проявлялось нигде", - сообщил Немов.

Уголовное дело может быть прекращено с учетом позиции потерпевшей стороны или родственников потерпевшего только в случае, если нарушение закона легкой или средней тяжести, указал практикующий юрист Александр Караваев.

"В связи с примирением, даже с позицией родственников или иных лиц, а именно в связи с примирением с потерпевшим прекращаются дела небольшой и средней тяжести. Дела тяжкие или особо тяжкие, то есть когда грозит наказание свыше пяти лет (лишения свободы), не могут быть прекращены в связи с примирением сторон. Без разницы, как поступают потерпевшие, их мнение или мнение родственников не учитывается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дела по обвинению в тяжких преступлениях должны быть расследованы до конца, а суд должен вынести свой вердикт, отметил юрист. "Дела по обвинению в убийстве, похищении, групповом похищении и по другим статьям, предполагающим наказание в виде лишения свободы больше пяти лет, не могут быть прекращены в связи с позицией третьих лиц или потерпевшего. В таких случаях уголовное дело должно быть расследовано, передано суд, и должен быть вынесен приговор", - подчеркнул он.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

20 января 2020 года 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети, обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В сентябре 2020 года Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой на насилие со стороны родственников и принудительное лечение чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинском шелтере находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы судом в Махачкале.

В июне Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием Халимат Тарамовой. Суд удовлетворили доводы российского Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне. Более 20 правозащитных организаций, вопреки уверениям российских властей, выразили беспокойство за судьбу девушки. Правозащитная группа "Марем" констатировала 5 июля, что связаться с Тарамовой не удалось. В июле "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила, что родственники Тарамовой пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов".