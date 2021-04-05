"Новая газета" сообщила об угрозах организаторам "Артдокфеста" из-за фильма про чеченского гея

05 апреля 2021, 10:34

Организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" столкнулись с требованием представителя Чечни снять с показа фильм о чеченском гее под угрозой "серьезных последствий", сообщила "Новая газета".

На "Артдокфест" в Москве 4 апреля пришел мужчина, который представился Сулиманом. Он попросил встречи с организаторами фестиваля, и в ходе разговора с программным директором Викторией Белопольской и режиссером Виталием Манским предложил снять с показа фильм "Тихий голос", кроме того Сулиман пообещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти. "В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия", – привела "Новая Газета" слова организаторов фестиваля в статье "В Чечне недовольны": организаторы "Артдокфеста" пожаловались на угрозы со стороны чеченской диаспоры", опубликованной 5 апреля.

Фестиваль документального кино "Артдокфест" впервые прошел в Москве в 2007 году на площадке кинотеатра "Художественный". Фестиваль был создан для поддержки и продвижения фильмов закрытого профессионального конкурса "Лавровая ветвь". В рамках российского "Артдокфеста" все основные показы и фестивальные мероприятия проходят 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 апреля в Санкт-Петербурге. Международные показы фильмов-участников фестиваля пройдут с 28 апреля по 3 мая в Риге, отмечается на сайте фестиваля.

Лента "Тихий голос" повествует о молодом спортсмене Хавадже, который занимается единоборствами. Брат узнает о том, что он – гей, и решает убить его. После этого Хавадж вынужден бежать в Бельгию, уточняется в публикации.

Организаторы объяснили, что программа фестиваля одобрена Минкультом России и билеты на фильм проданы, и что потому ленту с показа снять нельзя. В ответ на это Сулиман уточнил, какую сумму нужно будет возместить зрителям, если картина все же будет снята. По его мнению, фильм "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев", отметила "Новая Газета"

Издание отметило, что человек из Грозного, похожий на "Сулимана", ведет соцсети под именем Сулиман Шамаев. На его страницах есть фото машины Toyota с номерами КРА на щитке Госдумы России (популярное в Чечне буквенное обозначение, которое некоторые расшифровывают как "Кадыров Рамзан Ахматович"). Также у него есть совместные фото с депутатом Госдумы России Ахмедом Догаевым, а в Instagram Шамаев называет себя помощником депутата Госдумы и экс-министра печати Чечни Шамсаила Саралиева, сказано в публикации.

Перед фестивалем "Артдокфест" режиссеру Валерику, который снял фильм "Тихий голос", в соцсетях поступили угрозы "лишить его голоса" как героя фильма Хаваджа. После показа кино Валерик по соображениям безопасности попросил отменить Zoom-встречу. Организаторы "Артдокфеста" были вынуждены отменить показы фильмов 4 апреля в Петербурге в Доме кино после того, как Роспотребнадзор опечатал залы по жалобе "борца с геями" Тимура Булатова. Перед показом фильма "Расторгуев" о режиссере Александре Расторгуеве, который был убит в ЦАР, была объявлена минута молчания. В этот момент в зал попытались проникнуть силовики, отметила "Новая Газета".

Также администрация студии "Лендок" убрала "Артдокфест" с афиши, "во избежание провокаций и закрытия культурного центра" но полиция и Роспотребнадзор все равно приехали на студию "Лендок" с проверкой, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что "Медуза" 2 июля 2020 года рассказала о новой тактике преследования геев в Чечне. За три года в Чечне были убиты не менее десяти геев, а эвакуация представителей ЛГБТ-сообщества из республики затруднена фальсификацией уголовных дел против них, сообщила сотрудница Московского комьюнити-центра Ольга Баранова в интервью изданию.

История похищений, пыток и убийств геев в Чечне коснулась не только мужчин. Судьба женщины нетрадиционной сексуальной ориентации оказывается в руках ее родных, которые бывают не менее жестокими, чем силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне". Чечня — не единственный регион, где к геям особое внимание со стороны силовиков. Известны случаи вербовки геев с помощью шантажа в Дагестане.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России" гомосексуал из Чечни, покинувший страну. Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".