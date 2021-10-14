Поездка Кадырова в Турцию вызвала вопросы о его интересе к задержанию шести россиян

14 октября 2021, 14:56

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Неофициальный визит Рамзана Кадырова в Турцию связан с попыткой повлиять на ситуацию с задержанием уроженцев Чечни по делу о шпионаже, предположили политолог Алексей Малашенко и блогеры Тумсо Абдурахманов и Хасан Халитов. Кадыров ездил в Турцию в связи с критикой со стороны оппонентов, возразил кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября телеканал "Грозный" сообщил, что Рамзан Кадыров во время своего отпуска посетил Турцию. По данным министра печати Чечни Ахмеда Дудаева, Рамзан Кадыров и его спутники "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из "шайтанов", заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. В свою очередь живущий в Турции блогер Хасан Халитов, ранее призвавший Кадырова отправить представителя в Турцию для личной встречи, заявил, что безрезультатно искал встречи с Кадыровым и его охраной. Он упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним.

11 октября стало известно, что в Турции задержаны шесть граждан России. По версии турецких следователей, они занимались шпионажем "в политических и военных целях". В тот же день Хасан Халитов заявил, что задержанные уроженцы Чечни планировали убить его как критика Кадырова. Все шестеро задержанных - выходцы из Чечни, сообщил источник в турецкой полиции. Источник подтвердил, что эти люди подозреваются в подготовке покушений на проживающих в Турции иностранцев, передало 11 октября РИА "Новости".

Визит главы Чечни в Турцию связан с задержанием выходцев из Чечни, предположил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Я думаю, его визит как-то связан с задержанием этих людей. Таких совпадений просто не бывает. Точно не знаю, как именно связан, но допускаю, что задержанные имеют определенные связи с Кадыровым, властями Чечни. Также возможно, что эти люди имеют родственные связи с Кадыровым", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что Кадыров отправился в Турцию, чтобы решить возникшую проблему. "Представьте, что начинается расследование, власти Турции понимают, что эти люди напрямую связаны с Кадыровым и готовили какие-то операции на территории этой страны. Это будет большой скандал и, что более важно, какая это будет выгодная карта в руках турецких властей в отношениях с Россией. Поэтому он полетел туда, чтобы быстро и без лишнего шума решить вопрос. Возможно, заплатит кому надо или даст определенные обещания, словом, сделает все, чтобы больше ничего не стало известно об этом", - предположил политолог.

При этом Малашенко допустил, что поездка Кадырова связана и с объявлениями кровной мести критикам власти, часть из которых живет в Турции. "Это тоже не исключается. Но, к сожалению, мы не сможем узнать, что именно произошло и как именно решится этот вопрос", - сказал он.

Ранее Хасан Халитов и эмигрировавший в Европу уроженец Чечни Ильман Мамакаев сообщали о том, что чеченские силовики в начале сентября похищали их родственников. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в Чечне кровной мести. Он призвал главу республики прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". Кадыров вряд ли примет вызов Халитова, но если это произойдет, на встречу должна собраться вся диаспора, указали тогда пользователи YouTube.

Приезд Рамзана Кадырова в Турцию связан исключительно с задержанием уроженцев Чечни в этой стране, предположил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Я думаю, его визит напрямую связан с задержанием в Турции шестерых россиян - выходцев из Чечни. И то, что Кадырову лично пришлось прибыть в Турцию для решения данного вопроса, говорит лишь о том, что это очень серьезная и неприятная ситуация для него", - сказал сегодня Абдурахманов корреспонденту «Кавказского узла».

Публикации руководства Чечни о поездке в Турцию блогер счел неудачной попыткой дискредитации оппонентов из числа представителей чеченской диаспоры Турции. "Говоря о «шайтанах», Кадыров имеет в виду именно своих критиков, Хасана Халитова и других. Да, это такой ответ критикам и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре", - сказал Абдурахманов.

Если приезд Рамзана Кадырова был связан с задержанием шестерых россиян, то это стало бы фактическим признанием причастности к шпионскому скандалу, считает живущий в Чечне президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я не связываю ни в коем случае приезд Кадырова в Турцию с арестом или задержанием этих шестерых людей. Это [был бы] полный провал, самодискредитация и фактически признание, что эти люди являются его посланниками. В первую очередь потому, что его приезд не может влиять на решение турецких спецслужб, а просто так подставиться было бы очень неразумным и неполиткорректным, потому что на самом деле человек подставляет себя. Я думаю, что это может быть исключительно совпадение", - сказал Кутаев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, визит Кадырова в Турцию был связан с критикой со стороны его оппонентов, но обмен видеороликами, содержащими взаимные упреки, выставляет главу региона «в плохом свете». "Я как раз более склонен полагать, что эта публичная конкуренция, соревнование Кадырова и его оппонентов. Сейчас встречный ролик появился, как Халитов звонит какому-то охраннику, помощнику, [спрашивает] "где вы находитесь, сообщите". Некое соревнование идет, мы можем лишь предполагать, кто кого боится. Конечно, это очень глупо со стороны главы региона - дать себя втянуть в это соревнование. После того, как ролик его оппонентов появился, конечно, то, что сделал Кадыров, для него выглядит в очень плохом свете", - сказал Руслан Кутаев.

13 октября блогер Хасан Халитов рассказал, что приближенные Рамзана Кадырова, побывавшие вместе с главой Чечни в Турции, так и не ответили на попытки связаться с ними. Халитов подчеркнул, что безуспешно пытался связаться с охранником Кадырова и Ахмедом Дудаевым, чтобы прийти на встречу. "Не можем их никого найти, и уже звоню им, всем звоню... Я не говорю, что я Рэмбо и кому-то что-то сделаю, но раз уже я начал что-то делать, говорить, соответственно, я должен идти до конца", - сообщил Халитов в беседе с блогером Исламом Белокиевым.

Сам Хасан Халитов считает приезд Кадырова связанным с «желанием поднять дух своим пехотинцам» после задержания в Турции. "Приезд Кадырова связан с желанием поднять дух своим пехотинцам, но и здесь он опозорился. Я звонил лично его охраннику, министру связи [Ахмеду Дудаеву], номера мне их дали, разговаривал с ними. Они места меняют, снимают видео, переезжают в другой город и потом закидывают в сеть видео. Не можем их найти, даже личному охраннику Кадырова я звонил, но никак. Наоборот, охранник тоже испугался и бросил трубку", - рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Халитов.

Он подчеркнул, что озвучивает лишь предположение. "Фактов у меня нет, но мое мнение, [Кадыров приехал] чтобы их вытащить, замять эту историю. Вот я недавно разговаривал с его личным охранником, он мне угрожает, матом ругается, [говорит:] «Мы тебя убьем». Они еще в 10 утра 13 октября уехали. После их отъезда я связывался с ним [охранником] повторно", - рассказал Хасан Халитов, добавив, что в его адрес вновь звучали угрозы убийством от сторонников Кадырова.

Глава Чечни убыл в ежегодный оплачиваемый отпуск с 11 октября, следует из его распоряжения, размещенного на сайте правительства Чечни. Однако в ежегодный оплачиваемый отпуск Рамзан Кадыров в этом году уходил также 13 апреля, сообщило в тот же день "Вести.Ру". О возвращении Кадырова из Турции официально не сообщалось, при этом 13 октября Рамзан Кадыров отчитался на своей странице во "ВКонтакте" о посещении стройплощадки религиозного центра в селе Ахмат-Юрт.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".