Блогер Халитов уличил кадыровцев в трусости во время их поездки по Турции

14 октября 2021, 03:19

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Во время визита главы Чечни в Турцию оппоненты Рамзана Кадырова не решились подойти и открыто встретиться с ним, заявил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Блогер Хасан Халитов возразил, что приближенные Кадырова намеренно избегали встречи с ним в Турции.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября критик Рамзана Кадырова Хасан Халитов заявил, что задержанные в Турции уроженцы Чечни планировали убить его. По версии турецких следователей, шесть граждан России занимались шпионажем в политических и военных целях.

Ранее живущий в Турции блогер из Чечни Хасан Халитов, а также эмигрировавший в ЕС Ильман Мамакаев сообщали о том, что чеченские силовики на несколько дней в начале сентября похищали их родственников, живущих в республике и Москве. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в Чечне кровной мести. Он призвал главу республики прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". Кадыров вряд ли примет вызов Халитова, но, если это произойдет, на встречу должна собраться вся диаспора, указали пользователи YouTube.

Рамзан Кадыров посетил Турцию, сообщил 13 октября телеканал "Грозный" на своей странице в Instagram groznytv. Сообщения сопровождаются видео. На одном из них показан кортеж главы Чечни, а затем и сам Кадыров в окружении людей. На втором видеоролике он также находится в толпе людей, фотографируется с ними, берет на руки детей.

"Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов, и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут. Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись чтобы «подождать до лучших времен» и начать свои «угрозы» (воплощать) сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику", - написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на своей странице ahmed_95kra в Instagram. Сообщение сопровождает видео, на котором Кадыров, Дудаев и еще один человек находятся в помещении, где играет громкая музыка, они переговариваются. "Ахмед, как ты?" - спрашивает Рамзан Кадыров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". "Хорошо, Рамзан. Рядом с тобой я очень хорошо", - отвечает ему Дудаев. Затем Кадыров спрашивает, подходили ли к Дудаеву шайтаны, или, может быть, они их видел. "Они что-то говорили, но никто не подходил", - отметил Дудаев. Затем он говорит, что чеченская делегация побывала в Белеке, Кемере и Анталии и не встречала "шайтанов". "Они походу все убежали", - заключил Дудаев.

В свою очередь, блогер Хасан Халитов утверждает, что безрезультатно искал встречи с главой Чечни и его охраной в Турции. Халитов опубликовал в своем Instagram hasan_halitov видео, в котором рассказал о попытках встретиться с охраной Кадырова. Блогер показал экрана смартфона, на котором видно, что он писал в Instagram Дудаеву и спрашивал, где они могут встретиться.

В Telegram-канале Security Turkey блогер опубликовал запись телефонного разговора. Из него следует, что человек, которого Халитов называет охранником главы Чечни, уклончиво отвечает на предложение встретиться и отказывается назвать свое местонахождение. "Как только братья из Турции узнали, что Кадыров в Турции [...] Хасан Халитов пытался выйти с кадыровцам на связь и договориться о встрече, результаты вы видите на видео", - говорится в сообщении.

Автор сообщения утверждает, что Кадыров приехал в Турцию "скрытно и с кучей охраны".

Визит Кадырова не был официальным. Согласно опубликованному на сайте правительства распоряжению, глава Чечни находится в отпуске. "Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 11 октября 2021 года", - говорится в документе за подписью Кадырова.

"Когда надо бить электрошокером женщин, пытать и убивать беременных женщин, похищать и убивать молодежь толпой, то они, как настоящие «герои», сразу берутся за это. Но когда речь зашла о нейтральной территории в виде Турции, то ни один кадыровский раб... не решился с нами даже на связь выйти. Вместо этого они начали снимать дешевые постановки, мол, все здесь разбежались, когда Кадыров приехал", - отметил он.

Напомним, родственников Халитова и Мамакаева задержали после избиения в Стамбуле сторонника Рамзана Кадырова нападения на Ахмада Арсанукаева, который затем вернулся в Чечню и сделал серию объявлений о кровной мести. И избитый, и Арсанукаев жили в Стамбуле по соседству с Хасаном Халитовым. Он счел, что они бывшие или действующие сотрудники подразделений чеченских силовых структур, а потому распространил информацию об этих людях через Telegram-канал Security Turkey, который создан для выявления российских силовиков и защиты безопасности чеченской диаспоры в Турции.