Адвокаты Мовлаева призвали власти Казахстана повлиять на его судьбу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита попросила власти Казахстана прекратить любые действия, направленные на экстрадицию Мансура Мовлаева, гарантировать соблюдение его прав, обеспечить рассмотрение его ходатайства о предоставлении убежища, указав, что в Чечне угроза его жизни.

Как писал "Кавказский узел", процесс экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию остановлен до рассмотрения Казахстаном его запроса об убежище. На Казахстан не распространяется юрисдикция ЕСПЧ, тогда как власти страны будут сами решать, выполнять ли решения Комитета ООН по правам человека по делу об экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию. Срок рассмотрения запроса уроженца Чечни Мансура Мовлаева на убежище в Казахстане истекает 19 августа, но заседание по этому поводу до сих пор не назначено, заявил адвокат. Затягивание процесса заставляет опасаться за судьбу Мовлаева, указали комментаторы в соцсети адвоката.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Обращение защиты Мовлаева к властям Казахстана опубликовано на страницах в Instagram* одного из его адвокатов Мурата Адама и на странице Free_mansour_movlaev.

В обращении адвокаты напомнили, что заседание комиссии по предоставлению убежища так и не назначено, несмотря на то, что у Мовлаева заканчивается срок свидетельства о статусе лица, ищущего убежище. "Задержка в рассмотрении дела ставит Мансура Мовлаева в неопределенное правовое положение и нарушает его право на своевременное и справедливое административное разбирательство", - указала защита.

Адвокаты напомнили, что согласно Конвенции против пыток, Международному пакту о гражданских и политических правах и по законам Казахстана "категорически запрещена выдача лица в страну, где ему может угрожать реальная опасность подвергнуться пыткам и иным формам преследования".

Авторы обращения попросили "прекратить любые действия, направленные на экстрадицию Мансура Мовлаева", гарантировать соблюдение его прав, обеспечить рассмотрение его ходатайства о предоставлении убежища, а при необходимости предоставить дополнительную защиту (временное укрытие или статус беженца).

"Судьба Мансура Мовлаева напрямую зависит от решений, принимаемых казахстанскими властями. В случае выдачи Мовлаева в Россию вы рискуете стать соучастниками его возможного убийства или бесчеловечного обращения. У Мансура Мовлаева нет возможности получить справедливое разбирательство в России по причинам, связанным с его политическими взглядами, национальной принадлежностью", - указали адвокаты.

К 13 56 мск эта запись на странице Мурата Адама, у которой насчитывается 3368 подписчиков, набрала 81 отметку "нравится", а на странице, созданной защитой с требованием освободить Мансура Мовлаева, на которой подписались 104 человека, восемь "лайков".

Напомним, ранее адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность, но после того как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш, угроза для Мовлаева возникла и там.

Во время учебы в университете Мансур Мовлаев помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне.

Мы обновили приложения на Android IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook *, Instagram *, " ВКонтакте ", " Одноклассники " и X . Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube . Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.