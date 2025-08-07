×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:21, 7 августа 2025

Пользователи соцсети выразили обеспокоенность за судьбу Мансура Мовлаева

Мансур Мовлаев. Скриншот фото со страницы его адвоката Мурата Адама в Instagram https://www.instagram.com/p/DKpeejYC1fR/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок рассмотрения запроса уроженца Чечни Мансура Мовлаева на убежище в Казахстане истекает 19 августа, но заседание по этому поводу до сих пор не назначено, заявил адвокат. Затягивание процесса заставляет опасаться за судьбу Мовлаева, указали комментаторы в соцсети адвоката.

Как писал "Кавказский узел", процесс экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию остановлен до рассмотрения Казахстаном его запроса об убежище. На Казахстан не распространяется юрисдикция ЕСПЧ, тогда как власти страны будут сами решать, выполнять ли решения Комитета ООН по правам человека по делу об экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Мансур Мовлаев получил статус лица, ищущего убежище в Казахстане. "Наши власти выдали ему соответствующее свидетельство, сроком действия до 19 августа 2025 года. Но до настоящего времени комиссия по предоставлению убежища еще не назначила заседание, что очень сильно настораживает меня и моих коллег", - написал сегодня на своей странице в Instagram* один из адвокатов Мовлаева Мурат Адам.

Эта запись на странице адвоката, на которую подписаны 3634 человека, набрала к 18.21 мск 19 комментариев.

"Нет опыта и процедура не налажена, поэтому и тянут", - предположила ai_zha90.

"Защита прав и свобод человека и гражданина не налажена", - прокомментировала dana552150.

"Мысли очень тревожные. Вопрос политический, молчат не зря. Единственное, теплится надежда, 12-13 августа заседание назначат", - прокомментировала natalya6832.

"Ни в коем случае нельзя отдавать парня в Россию. Его уничтожат. То, что чиновники тянут время, это понятно. Но важно, чтобы общество оказывало давление на них",  - считает nbbreal.

Пользователь alimzhan_abiev.82 высказал мнение, что власти Казахстана согласятся выполнить экстрадиционный запрос из России. "Думаю, наши не откажут", - написал он.

Некоторые пользователи выразили уверенность, что власти Казахстана защитят Мовлаева. "Уверена, что наши власти предоставят документ, согласно которому человек, ищущий помощи, получит поддержку", - отметила zhanarasagdi.

Напомним, ранее адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность, но после того как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш, угроза для Мовлаева возникла и там.

Во время учебы в университете Мансур Мовлаев помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне.

Автор: "Кавказский узел"

