Помощник Кадырова записал видео с оправданиями после поездки в Турцию

15 октября 2021, 21:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров не избегал встречи со своими критиками во время поездки в Турцию, заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев в ответ на обвинение главы республики в трусости.

"Кавказский узел" сообщал, что Хасан Халитов в сентябре обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников, живущих в республике. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в Чечне кровной мести. Он призвал главу республики прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре Кадыров лично побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым, который заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из "шайтанов", заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. Однако Халитов упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним. Сегодня Халитов опубликовал видеообращение к Ахмеду Дудаеву, в котором сообщил, где находится, и повторил предложение о встрече.

Дудаев, в свою очередь, опубликовал видеообращение брата Хасана Халитова, где житель Чечни в резких выражениях осуждает родственника за критику руководства республики. Никто из чеченских чиновников не выйдет на диалог с блогером, заявил брат Халитова, пообещав вырвать ему язык.

Ахмед Дудаев в ночь на 15 октября разместил на своей странице ahmed_95kra видео, в котором ответил на попытки критиков Кадырова уточнить, когда именно глава Чечни находился в Турции. Блогер Хасан Халитов ранее заявлял, что перемещения Кадырова в Турции были тайными и освещались в соцсетях постфактум, однако Дудаев прямо имени Халитова не называет.

"Снимаю это видео, чтобы облегчить задачу тем двух-трем шавкам, которые спрятались где-то за пределами [России] и говорят, что проведут расследование [о том], когда Рамзан Ахматович прилетел в Турцию, когда улетел, и прочее. Мы-то знаем, зачем им эта информация, и чего они добиваются. Чтобы мы в следующий раз сказали за неделю, где и когда мы будем, а они успели быстро оттуда убежать, попрятаться в соседние страны. В следующий раз мы так и сделаем, но сейчас хочу облегчить вам задачу. Так вот, где-то числа девятого, поздно ночью... Если я не ошибаюсь. Говорю с сомнением, потому что мы летели не вместе. Где-то числа девятого ночью туда полетел Рамзан. Десятого числа к нему присоединился блогер Гусейн Гасанов. Он тоже человек известный, блогер. Мы у него попросили архив историй, которые он закидывал [в Instagram]", - поясняет Дудаев на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Далее Дудаев демонстрирует на смартфоне фотографии об отдыхе Кадырова в Турции. Это скриншоты, на которых видна дата публикации - 11 и 12 октября.

"Так вот, весь день 11 октября мы гуляли по ресторанам, торговым центрам, по побережью, отдыхали вместе. У нас есть истории архивированные, вот. Мы закидывали истории 11-го числа, 12-го числа, и закинули все это до того, как приехали домой, поэтому вам ничего расследовать и доказывать не нужно. Мы ни от кого не скрывали, что прилетели туда, и когда улетели. Как можно скрыть, когда едет такая делегация машин? Обычно, когда какой-то высокопоставленный чиновник прилетает, к нему приставляют охрану от государства, но даже этого не было. Везде - на яхтах, по побережью, в ресторанах - мы гуляли. Если вы вообще из своих нор выходите, то могли бы спросить и найти нас. Это не нас надо искать, это вас ищут. Вы же из республики уехали и прячетесь по разным углам", - заявил министр печати Чечни.

В своем видео он восхваляет Рамзана Кадырова и оскорбляет его оппонентов, называя их "крысами".

К 21.04 мск 15 октября видео Ахмеда Дудаева собрало 28,9 тысячи просмотров, 2524 "лайка" и 899 комментариев. У Дудаева 728 тысяч подписчиков.

Первый же комментатор, sr___050, возразил министру печати Чечни. "Он же писал тебе в Инста[грам]. Ты прочитал, не ответил. Это как понять?" - спросил пользователь. Его вопрос, собравший 13 "лайков", по состоянию на 21.04 мск, остался без ответа.

Поездка Рамзана Кадырова и Ахмеда Дудаева в Турцию состоялась после того, как 8 октября в Турции были задержаны шесть уроженцев Чечни с российским гражданством. Они подозреваются в шпионаже и покушении на убийства по политическим мотивам. 11 октября Хасан Халитов заявил, что задержанные уроженцы Чечни планировали убить его как критика Кадырова. Источник в турецкой полиции подтвердил, что эти люди подозреваются в подготовке покушений на проживающих в Турции иностранцев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".