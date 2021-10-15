Брат Хасана Халитова выступил против него на стороне Кадырова

15 октября 2021, 13:53

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Брат живущего в Турции блогера Хасана Халитова в резких выражениях осудил его за критику руководства Чечни. Никто из чеченских чиновников не выйдет на диалог с блогером, заверил Рамзан Халитов в видеообращении, опубликованном министром печати Чечни Ахмедом Дудаевым.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября живущий в Турции чеченский блогер Хасан Халитов рассказал, что приближенные Рамзана Кадырова, побывавшие вместе с главой Чечни в Турции, так и не ответили на попытки связаться с ними. Халитов подчеркнул, что безуспешно пытался связаться с охранником Кадырова и министром печати Ахмедом Дудаевым, чтобы прийти на встречу. Сегодня Хасан Халитов опубликовал видеообращение к Ахмеду Дудаеву, в котором сообщил свое местоположение и предложил встречу в Турции.

Телеканал "Грозный" сообщил 13 октября, что Рамзан Кадыров во время своего отпуска посетил Турцию. По словам Ахмеда Дудаева, они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из "шайтанов", заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. В свою очередь Хасан Халитов, ранее призывавший Кадырова отправить представителя в Турцию для личной встречи, заявил, что безрезультатно искал встречи с Кадыровым и его охраной. Он упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним.

Видеообращение Рамзана Халитова к Хасану размещено в ночь на 15 октября, в частности, в Instagram-аккаунте министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева. "Жесткое обращение Халитова Рамзана к своему брату", - поясняется в краткой аннотации к видео.

На видеозаписи Рамзан Халитов, глядя в камеру, говорит на чеченском языке. "Он недавно закинул одно видео, где наговаривает на нашего президента (главу республики. – Прим. "Кавказского узла"). Этими словами он не сможет обесчестить нашего почтенного главу... Хасан, ты конченый наркоман. Когда ты здесь был, ты не мог остановиться от употребления алкоголя, мне приходилось тебя сдерживать. Таблетки ты употреблял, анашу ты курил, с чужими женщинами ты гулял, когда был дома. Что хорошего ты можешь рассказать? [...] Что для кого хорошего ты сделал? Ты хоть пальцем пошевелил, чтоб твоей родине было хорошо? Я-то расскажу, кто ты и что ты. Из-за тебя в Грузии посадили чужого человека, ты украл чужие деньги", - заявил на видео Рамзан Халитов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

8 ноября 2020 года Хасан Халитов рассказал, что прожил в Грузии несколько лет, работая в сфере торговли автозапчастями и ремонта автомобилей. После знакомства с чеченцем, который позднее был задержан грузинскими силовиками по подозрению в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию, на связь с Халитовым вышли Казбек и Магомед Дукузовы, объявленные в розыск по делу об убийстве главреда русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Маирбек, по словам Халитова, попросил нанять ему адвоката и отправил 5000 долларов, но их изъяли грузинские силовики. Поскольку вернуть изъятые деньги Халитов не смог, с ним связался человек, который представился скрывающимся в Чечне Казбеком Дукузовым, и потребовал от Халитова уже 20 тысяч долларов. После этого Хасан Халитов, по его словам, вынужден был сменить адрес.

Рамзан Халитов упрекнул брата в попытке "стать знаменитым" и пояснил, что это видеообращение согласовано с властями Чечни. "Знай, никто из правительства с тобой не свяжется, потому что я сказал правительству: "Это мой брат, я с ним поговорю, я его остановлю и дам знать людям, кто он такой". Никто из работников правительства с тобой не свяжется, ты наговариваешь на власть, стал блогером. [...] Ты опозорен. Вернись домой, что плохого тебе или народу глава сделал? Только хорошее. Этот дом, ворота, всë благополучие, что у нас есть, разве не глава нам сделал? Ты не человек. Заткнись, уйди оттуда, ты не мужчина. Если бы я мог на пять минут до тебя добраться, мне бы хватило этих пяти минут, чтобы вырвать тебе твой язык, который говорит неправду", - сказал Рамзан Халитов.

Он добавил, что "на каждое видео" брата будет реагировать он, "но не кто-то из властей". "Больше никто не ответит тебе. Если я до тебя доберусь, то этот твой язык, который говорит неправду, я его тебе вырву", - заверил брат блогера.

К 13.50 мск видео набрало 17,5 тысячи просмотров, под ним размещено 211 комментариев, большая часть из которых на чеченском языке. Авторы многих комментариев на русском языке предположили, что Хасан Халитов "довел брата" до таких эмоциональных высказываний. Лишь пользователь с ником "magomed._z_g" выразил сомнение в искренности Рамзана Халитова. "Может, его заставили", - написал он.

Напомним, поездка Рамзана Кадырова и Ахмеда Дудаева в Турцию состоялась после того, как 8 октября в Турции были задержаны шесть уроженцев Чечни с российским гражданством. Они подозреваются в шпионаже и покушении на убийства по политическим мотивам. 11 октября Хасан Халитов заявил, что задержанные уроженцы Чечни планировали убить его как критика Кадырова. Источник в турецкой полиции подтвердил, что эти люди подозреваются в подготовке покушений на проживающих в Турции иностранцев, сообщило в тот же день РИА "Новости".

Ранее Хасан Халитов и живущий в Европе уроженец Чечни Ильман Мамакаев сообщали о том, что чеченские силовики в начале сентября похищали их родственников. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в Чечне кровной мести. Он призвал главу республики прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".