Кадыров на встрече Путина и Эрдогана согласился отправиться в Турцию

06 августа 2022, 10:51

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был включен в делегацию, сопровождавшую президента России на переговорах с президентом Турции в Москве. Турецкая сторона предложила Кадырову совершить рабочую поездку в Турцию, на что он ответил согласием. В правительстве России уточнили, что по итогам переговоров президентов стороны достигли ряда соглашений, в том числе в энергетике и финансах.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря 2021 года власти города Корфез турецкой провинции Коджаели торжественно открыли парк имени первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров после открытия парка заявил, что действия турецких властей, которые таким образом поддерживают террористов, угрожают российско-турецким дипломатическим отношениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел тогда его реакцию "весьма и весьма эмоциональной". Турецкие медиа, комментируя заявление Кадырова в адрес Реджепа Эрдогана, сделали акцент на бестактный тон главы Чечни.

8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталии задержали шесть человек: четверых россиян, гражданина Украины и гражданина Узбекистана. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сразу же после задержания в Турцию с неофициальным визитом отправился глава Чечни Рамзан Кадыров со своим министром печати Ахмедом Дудаевым. Постфактум Дудаев представил поездку как попытку Кадырова встретиться со своими критиками из числа представителей чеченской диаспоры Турции. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял участие в составе российской делегации, проводившей переговоры с турецкой стороной, прошедшие 5 августа в Москве.

"Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведовательной организации Турции Хаканом Фиданом. У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах.

В конце встречи высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение", – написал глава Чечни минувшей ночью на своей странице во "ВКонтакте".

Эта запись на странице Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны около одного млн пользователей, на 10.30 мск 6 августа набрала 3606 отметок с реакцией пользователей и 248 комментариев. Большая часть их авторов поддержала Кадырова.

Комментарий об участии главы Чечни в российской делегации на переговорах также написал пользователь "Кавказского узла" andrew.gibson. "А ведь всего лишь в декабре прошлого года, после открытия в одном из турецких городов парка имени Джохара Дудаева, Кадыров обрушивался с жесткой критикой в адрес президента Эрдогана и грозился в отместку увековечить в Грозном осужденного в Турции на пожизненное лишение свободы главы Курдской рабочей партии Оджалана. Как заметил один мой товарищ, Кадыров уже начинает играть определенную роль в международной политике России", – написал andrew.gibson сегодня в комментарии под текстом "Москвич извинился за съемку чеченца с оружием на пляже".

Также он упомянул, про жителя Чечни, который ранее был снят на видео на одном из пляжей Москвы с пистолетом в кобуре. "Получается, кадыровские силовики сегодня могут спокойно разгуливать с оружием на пляжах Москвы, и любое замечание в их адрес выльется в такие вот публичные извинения?" – задался вопросом комментатор.

Путин и Эрдоган договорились об оплате газа в рублях

Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдoгана прошла 5 августа в Москве. Стороны достигли ряда соглашений. В том числе договорились о частичной оплате в рyблях поставок российского газа в Турцию. Таким образом, страны начали постепенный переход на расчеты в национальных валютах, привел минувшей ночью ТАСС слова вице-премьера России Александра Новака.

По его словам, особое внимание стороны уделили энергетике, поскольку она является ключевой сферой российско-турецких взаимоотношений. Речь, в том числе шла о строительстве атомной электростанции "Аккую". Президенты обозначили 2023 год как срок для запуска этого проекта. Также Пyтин и Эрдоган обсудили функционирование газопровода "Турецкий пoток", добавил Новак.

Также одной из тем на переговорах были денежно-финансовые отнoшения. Стороны заключили соглашения по финaнсово-банковскому блоку, пояснил вице-премьер. При этом он не привел деталей соглашения.

Помимо экономики, президенты также обсудили и политику. В частности, Россия и Турция заявили, что поддерживают территориальную целостность Сирии и готовы сотрудничать в борьбе с террористами. В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что Россия и Турция поддерживают политический процесс в Ливии, основанный на главенствующей роли ливийцев, передал вечером 5 августа "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что с 22 по 24 декабря 2021 года несколько критиков Кадырова заявили о похищении родственников в Чечне, в том числе была вывезена в Грозный мать правозащитника Абубакара Янгулбаева. 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции.

Ранее, 9 сентября 2021 года стало известно, что в Турции был избит другой бывший чеченский силовик. После этого в Чечне также были задержаны родственники критиков Рамзана Кадырова, в том числе блогера Хасана Халитова.

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