Москвич извинился за съемку чеченца с оружием на пляже

05 августа 2022, 21:40

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Видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

Видеозапись, на которой житель Чечни по имени Юсуп находится на московском пляже в Строгино в одежде и с оружием, опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. Из записи следует, что автор видео, который проезжал вдоль берега на велосипеде, обратил внимание на мужчину, одетого во все черное, и назвал его рейнджером, употребив нецензурную лексику. Подъехав к молодому человеку, москвич поинтересовался, откуда тот приехал. Молодой человек рассказал, что он из Грозного. "Там все ходят по улицам так, или ты армеец?" - спросил автор видео. "Нет", - качнул головой житель Чечни. "А просто ходишь на пляж в Строгино со стволом с запасом прогуляться чисто, да? (...) Вот этот чеченец настоящий, по пляжику прогуляться с комплектом", - говорит, посмеиваясь, автор видео. Свой сюжет он закончил фразой "Ахмат - сила?" "Да", - ответил житель Чечни, после чего они представились друг другу, пожали руки и мирно разошлись.

Сегодня же в Telegram-канале Baza был опубликован и второй видеоролик, в котором автор записи о вооруженном чеченце приносит извинения. "Вчера снимал видео, насчет чеченского народа, я был виноват. Я снимал и даже не понимал, что я делаю", - заявил мужчина. "С какой целью снимал?" - спросил его голос за кадром. "Чисто поприкалываться", - ответил мужчина. "Ты думал, что я тебя не найду?" - поинтересовался голос за кадром. "Да", - ответил мужчина, пообещав, что больше такое не повторится".

"Кавказский узел" писал ранее, что чеченская община в феврале заставила главу совета депутатов Мещанского района Александра Закускина принести извинения 69-летней Салиме Юсупхаджиевой. Закускин 10 февраля угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю у Московской соборной мечети, а затем брызнул ей в лицо из баллончика. 12 февраля Закускин в разговоре с позвонившим ему депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента, и пообещал извиниться за свои действия. 13 февраля Закускин обнародовал видео с заочным извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув бытовой характер конфликта. 16 февраля Закускин лично встретился с Юсупхаджиевой и принес ей извинения за инцидент, женщина приняла подарки и простила его. Александр Закускин извинился за грубость перед пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой вынужденно, а его речь неубедительна, заявили прокомментировавшие ролик с извинениями пользователи Instagram и потребовали наказать депутата по закону.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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