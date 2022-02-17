Извинения Закускина перед Юсупхаджиевой вызвали скепсис в соцсети

17 февраля 2022, 07:58

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Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился за грубость перед пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой вынужденно, а его речь неубедительна, заявили пользователи Instagram, прокомментировавшие ролик с извинениями Закускина. Они потребовали наказать депутата по закону, а также выплаты компенсации в пользу Юсупхаджиевой.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика. 12 февраля Закускин в разговоре с позвонившим ему депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента, и пообещал извиниться за свои действия. 13 февраля Закускин обнародовал видео с заочным извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув, что конфликт "носил исключительно бытовой характер, а не межнациональный". 16 февраля Закускин лично встретился с Юсупхаджиевой и принес ей извинения за инцидент у мечети. Юсупхаджиева приняла от Закускина подарки и простила его.

Закускин во время инцидента у мечети угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Родственники рассказали о плохом самочувствии Юсупхаджиевой после конфликта с Закускиным.

Видеоролик, на кадрах которого Закускин приносит извинения Юсупхаджиевой, был опубликован вечером 16 февраля на странице ЧГТРК "Грозный в Instagram. На кадрах видео показана сидящая на диване Юсупхаджиева, которой Закускин вручает букет цветов. "Вам от меня букет, еще раз мои извинения. Фрукты, конфеты, чтобы поправить ваше здоровье. В принципе всю ситуацию переосмыслил. Действительно, не должен был так поступать. Вы ровесница моей мамы. Вам счастья, здоровья. Надеюсь, что вы меня простите", – сказал Закускин, обращаясь к Юсупхаджиевой.

"Я очень рада, что справедливость восторжествовала. Я, как многодетная мать, и вы мне годитесь как сын. Я вас прощаю", – ответила ему Юсупхаджиева.

К 07.50 мск 17 февраля эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 999 тысяч пользователей, набрала около 56,7 тысячи просмотров и 451 комментарий. Большая часть их авторов высказалась скептически об извинениях Закускина.

"По нему не скажешь, что он раскаялся в содеянном", – считает пользователь guliaguliagulia. "Однозначно! Только из-за страха изображает извинения", – согласился с ним пользователь vit.7546.

"Не думаю, что он искренне пожалел", – высказал схожее мнение пользователь mikhama0000. "Я бы не взяла букет. Обидно за женщину", – написала alionanurmatova.

"Если бы не этот шум, не извинился бы", – считает milana_milca777. "На 15 суток его надо", – заявил пользователь rahim1603.

"Депутаты вообще обнаглели, какое право он имеет кого-либо оскорблять? Они это обещают на выборах? Пусть занимаются прямыми своими обязанностями. На месте этой женщины была бы, не простила бы", – подчеркнула madinochka_makhova.

Ролик с извинениями Закускина также был опубликован вечером 16 февраля в Instagram-паблике chechnyatoday_, на который подписаны около 95,5 тысячи пользователей. К 07.50 мск 17 февраля эта запись набрала около 12,5 тысячи просмотров и 107 комментариев. Большая часть их авторов также высказалась в негативном ключе.

"Все же выгнать его с занимаемой должности", – потребовал kozbakov_rustam.

"Почему его в обуви запустили, интересно?" – спросил пользователь _han_734_. "И мне очень интересно", – ответил ему пользователь kama_4444.

"Зачем вообще пустили его? Только от страха извинился", – считает irs95095. "Не вижу ни капли раскаяния, извинился чисто для галочки", – заявил пользователь shikhmetova96.

"Пускай выплачивает компенсацию", – потребовал пользователь strana_chudes2018. "С него моральный ущерб в размере 1 млн рублей, и можно простить", – заявил kaloi_01.

"Конфетами и букетом, с этими лицемерными извинениями на камеру ситуацию не исправишь, пусть справедливость восторжествует", – написал пользователь moe_nastroeniie.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".