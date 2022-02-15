Закускин отказался лично принести извинения Юсупхаджиевой

15 февраля 2022, 18:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Московская полиция приняла заявление Салимы Юсупхаджиевой о нападении Александра Закускина лишь после вмешательства руководства Чечни, подчеркнула активистка Елена Аручиди. По ее словам, Закускин нарушил свое обещание и не извинился перед пострадавшей лично. После инцидента Юсупхаджиева чувствует себя плохо, рассказала ее родственница.

Как писал "Кавказский узел", один из депутатов Мещанского района Москвы предложил 14 февраля главе муниципального округа Александру Закускину уйти в отставку после инцидента с уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой. 13 февраля Закускин обнародовал видео с извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув, что конфликт "носил исключительно бытовой характер, а не межнациональный". Днем ранее Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента с пожилой уроженкой Чечни, и пообещал извиниться. На инцидент с московским депутатом Закускиным и пожилой чеченкой Юсупхаджиевой должны отреагировать правоохранительные органы и разрешить дело по закону, чтобы ситуация не вылилась в межнациональный конфликт, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Традиционные механизмы реакции на поступок Закускина задействованы в отсутствие своевременных мер со стороны полиции, подчеркнули они.

10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Подробности конфликта между Александром Закускиным и уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома по улице Щепкина, 29, расположенного напротив мечети, гражданская активистка, член Общественного совета управы Мещанского района Елена Аручиди, которая стала свидетелем событий. 10 февраля около 16.00 мск она контролировала ремонт ворот, ведущих во двор дома. Рядом с ним зачастую организуется стихийный торговый развал, где продают различные пищевые продукты. Юсупхаджиева, проживающая в Подмосковье, сезонно торговала черемшой, привезенной из Чечни, а недавно стала продавать и колбасу. Юсупхаджиева - один из старожилов развала, она приходит сюда уже более 20 лет, сказала активистка. Женщины были давно знакомы.

Местным жителям развал не нравится, указала Аручиди. "Несанкционированная торговля – очевидное нарушение. И я борюсь с ней уже много лет. Но борюсь исключительно законными способами: если вижу, вызываю полицию", - отметила Аручиди.

В процессе ремонта ворот активистка заметила, что к ее дому подъехал Закускин, с которым Аручиди лично знакома. Его визит был встречен торговцами негативно. По ее словам, Закускина на стихийном рынке "знают: он часто приезжает гонять местных торговцев". "Он то сумки у торговцев вышвыривал, то товар отбирал и в помойку выкидывал, явно превышая полномочия мундепа. Например, он мог схватить продающиеся носки и заявить мне – забирай, мужу отдашь", - сказала Аручиди.

Она подчеркнула, что с Юсупхаджиевой у Закускина были "особо неприятные отношения". Приехав, Закускин сразу же подошел именно к ней и стал о чем-то разговаривать, затем снимал женщину на телефон. Юсупхаджиева возмущалась, требовала прекратить, спрашивала, почему он не пристает к другим торговцам, ведь работает не одна она, рассказала Аручиди. "Он сказал: я сейчас позвоню Кадырову и тебя депортируют. Сказал со злобой. Она ответила, что россиянка, депортировать ее просто некуда", - рассказала свидетельница.

Закускин сел в машину, Юсупхаджиева подбежала к окну водительского сидения, чтобы показать паспорт, стала предъявлять его через стекло. В этот момент Закускин открыл окно и прыснул в лицо женщине перцовым баллончиком, а затем уехал. "Ко мне подбежала ее дочь и попросила помочь, сказала - "матери плохо". Юсупхаджиева в это время, покачиваясь, облокачивалась на припаркованный неподалеку автомобиль. Впоследствии Юсупхаджиева в беседе со мной подтвердила, что ей прыснули баллончиком", - сказала Аручиди.

Активистка вызвала полицию, которая в итоге не приехала, а также скорую помощь. Юсупхаджиеву увезли на медосвидетельствование. Аручиди дождалась возвращения торговки, посмотрела заключение [имеется в распоряжении "Кавказского узла"], а затем рассказала о произошедшем у себя в Facebook. По ее словам, после поста Закускин звонил ей, приходил к ней домой и требовал удалить сообщение, но активистка отказалась. На следующий день к Аручиди обратились журналисты издания SOTA, которые в своей статье поставили хэштэг #Кадыров, спросив, "будет ли Кадыров отрывать голову Закускину?", намекая на Янгулбаевых. Именно после этого с Закускиным связался Делимханов. "Честно говоря, я не думала, что пост вызовет грандиозный общественный резонанс, и Закускину будут звонить чеченцы. Конечно, я не жалею о резонансе", - сказала Аручиди.

После того как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства.

Вечером 11 февраля к Юсупхаджиевой приехала полиция и отвезла в отделение для дачи показаний, сообщила активистка. По ее словам, полиция отреагировала после того, как им поступил сигнал от чиновников из руководства Чечни. "У Юсупхаджиевой приняли заявление, оформили и отвезли домой. Это еще и к вопросу, как работает наша власть и полиция – по звонку, а не по закону", - сказала Аручиди.

Она добавила, что 13 февраля должна была состояться встреча Закускина и Юсупхаджиевой, в ходе которой он должен был принести извинения под видеозапись, сообщила Аручиди. Свидетелями раскаяния Закускина должны были стать две дочери и три сына торговки, однако депутат не явился. "В беседе со мной одна из дочерей сказала, что "сверху" - я не знаю, откуда "сверху", - "все расписано". Что Закускин сейчас должен публично извиниться и вручить цветы, чтобы разрулить конфликт. Но так поступать он не захотел", - сказала Аручиди.

Она отметила, что конфликт у Закускина был и с другой чеченкой, стихийно торговавшей черемшой, по имени Мадина; она умерла два года назад.

На 16.10 мск 15 февраля Салима Юсупхаджиева находилась на обследовании в одном из медучреждений Москвы, сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" ее родственница, которая сопровождала Салиму. По словам собеседницы, состояние Юсупхаджиевой "очень плохое", в больнице у нее проверяют зрение. "У Салимы сильно болит голова и поднимается давление", - прокомментировала родственница.

Связаться с Закускиным корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: на 16.30 мск 15 февраля депутата не было на рабочем месте, сообщила сотрудница управы района Мещанский. Иные источники связи в управе предложить отказались. Согласно сайту управы Мещанского района, Закускин – один из членов Совета депутатов муниципального округа Мещанский. На официальном сайте муниципального округа Мещанский указывает, что Закускин – глава округа. Он 1983 года рождения, проживает в том же районе, где и работает. Имеет высшее образование, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Кандидат юридических наук.