Делимханов оправдал угрозы в адрес Закускина после его конфликта с чеченкой

12 февраля 2022, 23:31

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Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин в разговоре с позвонившим ему депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым признался, что «переборщил» во время инцидента с пожилой чеченкой и анонсировал извинения. Делимханов на слова Закускина об угрозах заявил, что они не закончатся, пока вопрос не решится.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, полиция проигнорировала вызов, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин пригрозил депортацией, а в ответ на попытку показать ему российский паспорт достал баллончик, сообщила пострадавшая.

В связи с происшествием у мечети московский политик Эльвира Вихарева 11 февраля опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором поинтересовалась, будет ли от него реакция на инцидент и запишет ли видео Адам Делимханов. "Или можно только про правозащитников? А про членов "Единой России" – никак? Он что – даже не извинится?" - поинтересовалась она. После того, как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства. Отметим, что Кадыров считает Янгулбаевых причастными к деятельности оппозиционного Telegram-канала. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов позвонил сегодня Александру Закускину, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале "Чечня сегодня". "Почему вы позволяете себе оскорблять женщину и брызгать. (...) Как вас назвать, не знаю, кроме [употребил слово, обозначающее особо с врожденными недостатками теал - прим. "Кавказского узла"]. Пожилая женщина, как бы это ни было, вы берете баллончик и ей в глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, это вам вот так оставят, что ли?" - спрашивает Делимханов. Закускин перебил его с просьбой "рассказать свою версию". "Кто бы она ни была, какой бы национальности, вероисповедания, так не поступают. Такие единороссы как раз портят нам все. Вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии вообще. Потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили о каких-то террористах или экстремистах, о людях, которые предают эту страну, это был бы один момент. Но - пожилая женщина сидит там, зарабатывает, как и все остальные. Но мы поняли, что вы на нее только наезжаете, мы поняли, что несколько раз это было. Значит, за это нужно будет отвечать", - сказал Делимханов.

Закускин признал, что «переборщил» и пообещал принести извинения и рассказал об угрозах. "Сегодня поеду к ней, если она там, могу ее набрать по телефону, извиниться. А можно вас попросить? Очень много угроз сыпется в мой адрес в соцсети...", - сказал он Делимханову. "Оно не закончится, пока этот вопрос не решится. Мы же не можем все в мире контролировать", - ответил депутат Госдумы.

Еще одна просьба, с которой обратился Закускин к Делимханову - помочь с решением проблемы нелегальной торговли у мечети. "В Москве и за ее пределами все знают, что мы курируем данное направление нашими людьми. У нас очень тесные контакты с городом Москва, с мэрией Москвы. Прекрасно решаем любые вопросы, сто раз сложные. (...) Вы могли в любое время с нами связаться и в любое время мы могли бы помочь. Помогаем и днем, и ночью. Не только в Москве во всех регионах". Что это за вопросы и каким образом они решаются, Делимханов не уточнил.

Ранее журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отмечается в материале. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", говорится в публикации от 23 декабря 2021 года.

На инцидент в Москве отреагировал и Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Он опубликовал сегодня на своей странице в Instagram видеозапись телефонного разговора с пострадавшей Салимой Юсупхаджиевой. Первая часть разговора велась на чеченском языке, затем Солтаев перешел на русский язык. "Оставляю за собой право обратиться на имя Генерального прокурора, а также прокурора этого района, где совершенно это преступление. Против вас применено газовое оружие для самообороны, а это уже статья.(...) Я буду настаивать на возбуждении уголовного дела", - заявил Солтаев в видеоролике. В аннотации к видео указано, что Солтаев намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью а также планирует обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой принять решение в отношении нападавшего.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".