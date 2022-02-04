Абубакар Янгулбаев отказался считать метафорой слова Делимханова

04 февраля 2022, 03:53

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Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал метафорой слова своего коллеги Адама Делимханова, который пригрозил отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов. Обещание "отрезать головы" вместе с объявлением кровной мести – это реальная угроза убийством, возразил юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. Оценку заявлениям депутата Госдумы Адама Делимханова должен дать думский комитет по этике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы Telegram-канала, известного критикой властей Чечни. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал метафорой обещание Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слова. "Это похоже на русский оборот "И полетят головы". Чуть грубее, действительно, но к нему не следует обращаться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы", – сказал депутат, слова которого 3 февраля привел "Коммерсант".

Резкие слова Делимханова Саралиев объяснил тем, что советника главы Чечни переполняли эмоции. "У наших людей еще не зажили раны после двух военных кампаний в Чеченской Республике. Никто не хочет, чтобы международный терроризм снова пришел в наш регион и наши семьи", – сказал он.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Координатор президиума генсовета "Единой России" по национальной политике и взаимодействию с религиозными объединениями Абдул-хаким Султыгов не стал комментировать слова Делимханова, сообщил Znak в своем Telegram-канале. Султыгов не ответил на звонки, а на сообщение в мессенджере ответил: "Владельцем данного номера с 2008 года является другое лицо", в то время как подлинность номера подтвердили его коллеги, отмечается в сообщении.

Абубакар Янгулбаев не согласился с трактовкой Саралиевым слов Делимханова. "Я чеченец, я знаю чеченский язык. С точки зрения языка это прямая угроза [...] Это "пока не отрежем головы" может быть какой-то метафорой, но, если объявить кровную месть и метафорой высказать угрозу убийством, это все равно остается угрозой убийством", – привело его слова интернет-издание "Сота" в своем Telegram-канале.

Янгулбаев также считает, что против Делимханова необходимо возбуждать уголовное дело, так как он – "человек с явным наличием административного ресурса и власти – позволяет себе такие высказывания".

"Лично я [...] знаю, что для этой угрозы, для того чтобы она стала реальностью, у него есть все возможности. Поэтому я воспринимаю реальность и считаю, что он реально ее может воплотить в жизнь", – сказал он.

Напомним, 2 февраля на митинге в центре Грозного его участники вслед за руководством республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"** и "Комитета против пыток"*. Митинг был нужен Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

3 февраля телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил Сайд-Амин Янгулбаев, который приходится братом Сайди Янгулбаеву. Часть пользователей, комментируя сегодня сюжет о митинге на странице телекомпании в Instagram, потребовала освободить Зарему Мусаеву. Видео с Сайд-Амин Янгулбаевым утешило и обрадовало его племянника Абубакара Янгулбаева. Это видео свидетельствует о том, что подвергшийся похищению дядя жив, пояснил он.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".