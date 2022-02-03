Кремль отдал на откуп Госдуме оценку слов Делимханова

03 февраля 2022, 00:30

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Оценку заявлениям депутата Госдумы Адама Делимханова, который пригрозил отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов, должен дать думский комитет по этике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. Глава думской фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал прокуратуру дать оценку словам Делимханова и попросил ФСБ обеспечить безопасность членам семьи отставного федерального судьи.

"Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы Telegram-канала, известного критикой властей Чечни. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дать оценку словам депутата Госдумы Адама Делимханова должен комитет Госдумы по этике. "Давать оценку действиям депутата - это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой", - процитировал его 2 февраля "Интерфакс". Кремль не хотел бы вмешиваться "в этот процесс", подчеркнул Песков.

Он также указал, что думский комитет по этике дал определенные оценки словам Делимханова.

Напомним, первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев, а также депутат Госдумы Вячеслав Мархаев 2 февраля призвали правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратуру, дать оценку обещанию Адама Делимханова расправиться с семьей Янгулбаевых. "Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал, в частности, Николай Арефьев.

"Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев, безусловно, проявили мужество и четко обозначили тему. Угроза отрезать головы, исходящая от человека, представляющего высший орган государственной власти, это все-таки нонсенс. Впрочем, Делимханов, как и его патрон - Кадыров, уже не раз позволяли себе подобное, и всегда им это сходило с рук [...]. Может, в этот раз ситуацию удастся переломить и поставить зарвавшегося госчиновника на место? Надежда, пусть и скромная, есть", - написал читатель "Кавказского узла" в комментарии к новости о реакции депутатов на заявление Делимханова.

Ранее Кремль дистанцировался от борьбы Кадырова с Янгулбаевыми. Дмитрий Песков назвал личным мнением слова Рамказна Кадырова, который 24 января, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"** Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой, причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Песков также отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Рамзан Кадыров после этого заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики, а также муфтият выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Рамзан Кадыров в тот же день сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. На митинге в Грозном 2 февраля чеченские чиновники выступили с осуждением Янгулбаевых, а собравшиеся жители Чечни сожгли портреты членов этой семьи.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".