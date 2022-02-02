Лидер "Справедливой России" призвал прокуратуру проверить слова Делимханова

02 февраля 2022, 23:05

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Глава думской фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал прокуратуру дать оценку обещанию депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов. Миронов также попросил ФСБ обеспечить безопасность членам семьи отставного федерального судьи.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

"Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы Telegram-канала, известного критикой властей Чечни. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

"Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова", - сказал Сергей Миронов, слова которого сегодня привело РИА "Новости".

Он также попросил Федеральную службу безопасности "принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована". Миронов также отметил, что фракция "Единая Россия" должна дать оценку выступлению члена своей фракции. "Ни Дума, ни наше государство в целом не имеют права оставлять без внимания заявление одного из депутатов. Полемика с оппонентами не должна перерастать в угрозу жизни и здоровья нашим гражданам [...] Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России", - добавил он.

Политик также подчеркнул, что властям Чечни нужно проявлять сдержанность и ответственность при любых публичных заявлениях.

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики, а также муфтият выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Рамзан Кадыров в тот же день сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Сегодня на митинге в Грозном чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся жители Чечни сожгли портреты членов этой семьи.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".