Участники митинга в Грозном сожгли портреты Янгулбаевых

02 февраля 2022, 17:32

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Чеченские чиновники на митинге в Грозном выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся жители Чечни сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Чечни пришли на несанкционированный митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых, сообщили провластные медиа. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

На митинге в Грозном присутствовали известные религиозные деятели, старейшины, представители всех тейпов и вирдов, а также молодежь, сообщило ИА "Грозный-информ". Перед собравшимися выступили, в частности, муфтий Чечни Салах Межиев, который адресовал проклятия семье Янгулбаевых, и спикер парламента Магомед Даудов, заявивший, что Янгулбаевы "должны ответить перед законом и чеченским народом". Также на митинге выступил председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

"После выступлений собравшиеся прочитали дуа (молитву), прося о справедливом воздаянии для семьи Янгулбаевых и всем, кто их поддерживает. В завершении митингующие растоптали и сожгли портреты с изображением членов данной семьи", - сообщило агентство.

По предварительным данным, в митинге приняли участие более 400 тысяч человек, сообщило ИА "Чечня Сегодня", не уточнив, чьи данные приводит.

Участники митинга обратились к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь»* и "Комитета против пыток"**, а также поспособствовать экстрадиции членов семьи Янгулбаевых.

"Народы Чеченской Республики настоятельно требуют немедленно прекратить деятельность таких [...] СМИ, как «Новая газета», «Дождь» (признан иноагентом), а также Комитет против пыток. Арестовать и предать справедливому суду таких [людей] как Елена Милашина (журналист "Новой газеты"), Игорь Каляпин (руководитель Комитета против пыток) и других. Просим также задействовать все необходимые политические, дипломатические и правовые ресурсы для безоговорочной экстрадиции [...] членов семьи Янгулбаевых, так как терпение чеченского народа не безгранично", - процитировало агентство текст обращения.

Напомним, 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"** Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой, причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, так как все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.

Прямые угрозы со стороны руководителя российского региона не могут быть расценены как высказывание личного мнения, а бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров, заявил сегодня телеканал "Дождь"*.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.