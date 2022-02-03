Аналитики исключили риски для Кадырова от встречи с Путиным

03 февраля 2022, 17:30

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Встреча главы Чечни с президентом России на фоне усиливающегося резонанса борьбы Кадырова с Янгулбаевыми выглядит как попытка Кремля мягко исправить губернатора, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 февраля стало известно, что президент России провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве, хотя ранее пресс-секретарь Путина заверил, что такой встречи не планируется. Кадыров приехал в Кремль на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам. Сегодня Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоялась, на ней обсуждались экономические вопросы и "темы, связанные с работой правоохранительных органов".

Внеплановая встреча с Путиным не сулит Кадырову больших проблем

Встреча Путина с Кадыровым выглядит как неплановая, отметил президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Реального содержания этой встречи широкая публика не узнает. Но о нём (мы) сможем догадываться по тем шагам, которые будут предприниматься в течение ближайшего месяца", - заявил он.

Судя по заявлению Пескова, нынешняя встреча вряд ли способна укрепить позиции Кадырова, указал Минченко. "Это была своего рода "психотерапия" для Кадырова. Вместе с тем, надо понимать, что Кадыров и вся та система, что выстроена в настоящее время в Чечне - это один из значимых элементов государства Путина в целом. Поэтому ожидать какого-нибудь "разноса" было бы наивным. Вероятно, можно ожидать, что скорректируют как-то линию поведения. Но, в общем, тот режим, который сформирован в современной Чеченской республике, обладает высокой степенью устойчивости", - подчеркнул Минченко.

Из комментария Пескова невозможно сделать однозначный вывод, отметил руководитель Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Каждый увидит свое. Кто-то - что Кадырову выставлены рамки, кто-то - что центр закрыл глаза", - пояснил он.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина считает возможными две интерпретации итогов встречи Путина с Кадыровым. "Первое – это поддержка. Каждый раз, когда что-то происходит, когда Кадыров чувствует себя в опасности, он несётся к Путину. Но, с другой стороны, Кадырова вполне могли вызвать в Кремль и это был своеобразный "окрик" со стороны Путина. Но "окрик" достаточно мягкий. В кулуарах Кадырову, возможно, сказали, что он несколько зарвался. Но не сказали это громко на публику", - пояснила она.

По итогам встречи Кадырова с президентом пресс-секретарю Путина был задан журналистами вопрос о том, "боится ли" Путин главу Чечни Рамзана Кадырова, пишет "Интерфакс". Этот вопрос вызвал у Пескова недоумение. "Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса", - привело слова Пескова сегодня ТАСС.

Её удивил риторический вопрос Пескова о том, почему Путин должен бояться главу субъекта РФ. "Почему был поставлен такой вопрос? Возможно, это реакция на такого рода высказывания в СМИ. Однако сейчас все равно недостаточно понятно, способен ли Путин остановить Кадырова одним мановением руки, как это было в начале нахождения того у власти в Чечне", - отметила Ганнушкина.

Она не уверена, что после встречи изменится положение Заремы Мусаевой. "Не знаю. Возможно, они продолжать пытаться доказать, что она хотела выцарапать глаза полицейскому. Хотя это обвинение выглядит неправдоподобным", - сказала Ганнушкина.

Кремлю трудно не высказатьcя о ситуации вокруг преследований Янгулбаевых, отметил профессор Факультета социальных наук Высшей школы экономики Борис Макаренко. "Уже были высказывания в отношении заявления Делимханова о необходимости дать оценку в ГД и в партии", - отметил он.

Но обсуждалось ли это в Кремле с Кадыровым, профессор не уверен. "По официальным сообщениям о встрече Путина с Кадыровым нельзя утверждать ни того, что это была поддержка Кадырову или наоборот, указание на проблемы", - подчеркнул Макаренко.

2 февраля на митинге в центре Грозного его участники вслед за руководством республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Чеченские чиновники выступили на митинге с осуждением семьи Янгулбаевых, его участники сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**. Митинг был нужен Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Митинг в Грозном показал Кремлю ситуацию в Чечне

Сам по себе массовый митинг в Грозном не имеет особого значения для развития ситуации в связи с преследованием Янгулбаевых, полагает он. "Но, несомненно, митинг имеет значение как маркер состояния дел в Чечне", - указал Минченко.

Что касается массового митинга в Грозном, то он не играет, по его мнению, главной роли в позиции по скандалу вокруг преследования Янгулбаевых. "В способности чеченских властей организовать столь массовый митинг по любому поводу никогда и ни у кого сомнений не было. И раньше видели такие митинги", - сказал Макаренко.

Однако он удивлен, что митинг состоялся в период продолжающихся антиковидных ограничений. "На фоне новой вспышки коронавируса с социальной дистанцией на этом митинге явно было не здорово", - указал Макаренко.

Преследование семьи Янгулбаевых началось в 2015 году после задержания среднего сына Ибрагима за деятельность группы "ВКонтакте", Отца Ибрагима, судью Сайди Янгулбаева, вместе с сыновьями привезли в резиденцию Рамзана Кадырова. Ибрагима избили, а глава Чечни объявил ему кровную месть. Жена судьи, Зарема Мусаева, была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню 20 января 2022 года, после этого кадыров назвал Янгулбаевых "пособниками террористов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала назвал историю в Нижнем Новгороде фантастикой. Затем он отреагировал на угрозы Кадырова в адрес Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников, которые назвал "личным мнением" и посоветовал обратиться в правоохранительные органы, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".