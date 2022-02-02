Адресатом митинга против Янгулбаевых в Грозном стал Кремль

02 февраля 2022, 22:11

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Многотысячным митингом в Грозном Рамзан Кадыров решил подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этои сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

Сегодняшний митинг в Грозном может быть признаком неуверенности чеченских властей или напряжения, возникшего между Грозным и Москвой, полагает политолог Аббас Галлямов.

"Раньше кадыровцы обходились без митингов, они были им не нужны. Теперь же им зачем-то понадобилось продемонстрировать "народную поддержку". Возможно, они чувствуют себя не очень уверенно. Можно предположить, что Москва попыталась их дисциплинировать, и Кадырову это не понравилось. Вот он и решил подкрепить свои позиции позицией "народа". На самом деле никакого впечатления это ни на кого не произведет. Провластные митинги по всей России организуются с помощью админресурса, и это все знают - и сторонники режима, и их противники. Это пустой ритуал, который давно уже утратил своё содержание", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Галлямов.

Митинг в Грозном призван продемонстрировать федеральной власти, что чеченские власти контролируют ситуацию в республике, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Как бы там ни была заявлена повестка дня, нужно помнить, что есть отношения Кремля и чеченских властей. Работодателем является Кремль, и последние активные события против чеченских властей могут настораживать Кремль - мол, чеченские власти теряют контроль над ситуацией. Поэтому, прежде всего, сегодняшний митинг должен быть свидетельством того, что чеченская власть контролирует республику, настроения в республике. И только потом идут обвинения в адрес тех или иных людей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Он указал на то, что слова Адама Делимханова, сказанные 1 февраля, с угрозами были неправильно истолкованы, и что сводить всё только к преследованию Янгулбаевых неверно.

1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. "Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы Telegram-канала, известного критикой властей Чечни. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

"Везде читаю: "Делимханов грозил отрезать голову Янгулбаеву. Не грозил Делимханов отрезать голову семье Янгулбаевых! Не надо пиариться на том, чего не было, очень важно корректно доносить. Здесь образное выражение было - "янгулбаевы", с маленькой буквы. Янгулбаевы только два месяца как появились на этой площадке. А есть люди, кто по 10, 15, 20 лет оппонирует этой власти, выступает против нее", - подчеркнул Кутаев.

Говорить о том, что митинг был направлен именно против Янгулбаевых, а мотивом его послужила вражда с Янгулбаевым, неправильно, полагает Кутаев. "Кадыров иногда говорит "Я каляпиным покажу!" Когда он говорит "каляпиным покажу", он имеет в виду не только Игоря Каляпина, но и Елену Милашину, и Олега Орлова, и Оюба Титиева, и Руслана Кутаева, и членов "Комитета против пыток"**... Здесь - то же самое. Было употреблено "янгулбаевы". Не имелась в виду семья Янгулбаевых, а имелись в виду все те люди, кто... Даже те, кто "будут переводить это на русский язык". То есть имелся в виду огромный спектр людей - блогеры, правозащитники, журналисты, все недовольные", - считает Кутаев.

"Это очень важный нюанс, неправильный перевод, неправильное понимание вопроса порождает неправильное мнение. Про голову - это тоже фигуральное выражение. Мол, мы ни перед чем не остановимся. Естественно, Делимханов не ласкал своих оппонентов, это была угроза высшей степени, но это "отрежем голову, оторвем голову" - это фигуральное выражение высшей степени недовольства. Я не защитник ни Кадырова, ни Путина, но понимать эти "головы" только как личную угрозу Янгулбаевым - это неправильно. И это очень важно, чтобы адекватно на это реагировать", - отметил Кутаев.

"Чтобы какой-то семье отрубить голову, республику не собирают. Здесь более глубокие вещи", - считает он. По мнению Кутаева, мотивом созыва такого огромного митинга стало не личное отношение к Янгулбаевым, а напряжение, которое испытывают чеченские власти, опасающиеся за свое положение. "Митинг создан для того, чтобы еще раз напомнить людям, идущим против чеченских властей, что любые действия против них, их (властей) оскорбления будут жестко пресекаться. Но прежде всего, мне кажется, это (митинг) посыл Кремлю, что в Чеченской Республике власти контролируют и людей, и настроения. Кремль - работодатель. Когда работник не справляется с работой, работодатель в любое время может отозвать свою лицензию, право на работу. Власти (в Чечне) напряжены. Чтобы созвать такое огромное количество людей - другого повода я не вижу", - заключил он.

Правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин считает, что можно проводить параллели между митингом против Янгулбаевых и митингом, который проводился в Грозном против "Комитета против пыток" (КПП)**.

"Если говорить про то, как этот митинг организован, то это абсолютная копия. Насколько я понимаю, явка на этот митинг не была добровольной: "Такое-то учебное заведение столько-то студентов должно выделить, такой-то район - столько участников должен прислать". Там же участников было - больше, чем в Грозном жителей. Есть, конечно, люди, кто в этом инициативно участвовал, чтобы как-то засветиться и проявить себя, но таких абсолютное меньшинство. То же самое было в 2014 году, когда люди, которые стояли с плакатами с надписью "Каляпин, go home", не могли объяснить ни надпись на плакате, ни кто такой Каляпин. Я думаю, сейчас таких людей тоже много", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Каляпин.

9 декабря 2014 года Игорь Каляпин, возглавлявший Комитет против пыток**, в обращениях к руководителям Генпрокуратуры и Следкома потребовал проверить на соответствие российским законам слова Рамзана Кадырова, заявившего о введении принципа коллективной ответственности для семей боевиков. После этого Кадыров заявил о необходимости проверить «человека по фамилии Каляпин» на причастность к организации нападения на Грозный 4 декабря 2014 года. А 13 декабря в Грозном прошел митинг против терроризма, который, по данным полиции, собрал 50 тысяч человек. На одном из плакатов по-английски было написано «Kаlyapin go Home!» Вечером того же дня стало известно о возгорании в квартире, где был расположен офис Сводной мобильной группы (СМГ) Комитета против пыток**. Обошлось без пострадавших, но офис, где находилась документация организации, выгорел полностью.

По мнению правозащитника, несмотря на то, что многие пришли на сегодняшний митинг, не зная его повестки, наслушавшись эмоциональных выступлений, люди могут проникнуться идеями митинга. "В этот раз - то, что я слышу, еще довольно сдержанно звучит. В прошлый раз (когда был митинг против КПП**) всё было гораздо жестче, и сразу после этого пошли наш офис жечь. Это работает как "пятиминутки ненависти" из Оруэлла. С нами тоже так было. Там были очень яркие, хлесткие выступления кадыровских силовиков, которых все боятся. И когда эти люди выходят и начинают так жарко, с потрясанием кулаками говорить... Люди же не в курсе. А тут уважаемые люди с большой трибуны очень эмоционально рассказывают - про врагов чеченского народа, которые по заданию Запада получают деньги из ЦРУ, вредят чеченцам, всячески их оскорбляют, оскорбляют чеченскую культуру... Про Янгулбаевых сейчас будут говорить, конечно, что они там оскорбляют веру... И людей разогревают так. Это очень эмоциональные выступления в гитлеровском стиле. Там больше кричат и работают руками и лицом, чем какие-то тексты произносят. И люди воспринимают не столько тексты, сколько ведутся на эмоциональный месседж", - указал Каляпин.

Основная мотивация митинга - продемонстрировать то, что народ поддерживает Рамзана Кадырова, считает правозащитник. "Но это, в том числе, и очень важное воспитательное, идеологическое мероприятие", - подчеркнул он. "Но насколько эта пропаганда действует, отравляет чеченцев, насколько они верят, что "Дождь"*, "Новая газета" и "Комитет против пыток"** - главные враги чеченского народа, судить удаленно сложно", - добавил Каляпин.

Вопрос не столько в самих Янгулбаевых, а в некотором сломе сложившейся и удобной схемы, полагает он. "Им же (чеченским властям) нравится владеть не только оружием, но и властью, они почувствовали, что этими правилами, которые существуют в федерации, этой полицейской системой - очень удобно пользоваться. Можно написать какую-то филькину грамоту на бланке МВД, оформить это правильно - и потом с этой бумажкой можно безо всяких автоматов приезжать в Москву, в Нижний Новгород, в Тюмень - и являться в местный отдел полиции, и тебе всё сделают, на тарелочке выдадут того, кого тебе надо доставить в качестве пленника в Чечню, и не надо даже автоматами трясти. Им это всё нравится. А то, что эти же правила федеральному судье Янгулбаеву дают определенные преимущества, иммунитет, гарантии неприкосновенности, это им очень не нравится. Они с этим столкнулись - и они нарушили очень много чего при захвате Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде", - отметил Каляпин.

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Сегодня стало известно, что Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, по делу, возбужденному по части 2 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья).

По мнению Каляпина, власти Чечни понимают, что были нарушения при похищении Мусаевой. "Им юристы объяснили, они понимают, что эта история дальше будет развиваться в правовом пространстве, и не получится из Заремы просто сделать хулиганку, которая полицейского покусала, как они привыкли делать, и они пытаются сейчас подстраховаться. Они вдруг столкнулись с тем, что бывает чеченец, который обладает статусом, который ему дает федеральная власть, и они сейчас пытаются это переварить. Они же пытались расправиться с Янгулбаевыми как с обычными чеченцами. Кадырову дан карт-бланш - "Делай со своими чеченцами, что хочешь, они в полном твоем распоряжении, как хочешь управляй, похищай, наказывай". И Кадыров пытался с Янгулбаевыми расправиться как с обычными чеченцами - и никто бы и внимания не обратил. Но вдруг выяснилось, что это федеральный судья, и захват жены федерального судьи в Нижнем Новгороде вызвал огромную реакцию, возмущение. И это для них неожиданно, и они защищаются таким образом сейчас", - пояснил Каляпин.

По мнению члена Совета Правозащитного центра "Мемориал"*** Олега Орлова, многие участники митинга были вынуждены властями Чечни прийти на акцию.

"Это "повязывание" населения вместе с собой - но в данном случае не кровью, а грязью. Они всех повязывают грязью вместе с собой, делают всех соучастниками большой мерзости. И люди, которые идут на этот митинг, наверное, прекрасно осознают, что их заставляют принимать участие в мерзости. Люди недовольны, насколько я понимаю, но ничего не могут сделать - идут и принимают во всем этом участие", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Орлов.

"Так что это не для того, чтобы облегчить им какие-то беззаконные действия. Им без этого митинга было сложно, что ли, изгонять людей, похищать, сжигать дома, когда хотят? А это для того, чтобы заставить всех быть соучастниками. Ну и - для внешнего мира демонстрация. Но они же не думают, что все вокруг идиоты и искренне верят в любовь чеченского народа к вождю Рамзану. Они внешнему миру показывают другое - управляемость. Они управляют этим стадом, в которое превращают народ. И показывают это всему миру, что они этим стадом управляют", - полагает Орлов.