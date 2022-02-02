Зарема Мусаева арестована на два месяца в Чечне

02 февраля 2022, 15:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Грозном постановил арестовать Зарему Мусаеву по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, где суд арестовал ее на 15 суток. 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, что на Мусаеву завели уголовное дело. По версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. У адвокатов нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, и им не дают встречи с ней, сообщил 1 февраля юрист "Комитета против пыток"* Олег Хабибрахманов.

Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Мусаеву отправили в СИЗО по делу, возбужденному по части 2 статьи 318 УК (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Медиазона"**.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.